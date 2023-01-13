В 2022 году самыми востребованными специалистами были продажники

За 2022 год количество предложений со стороны работодателей в целом выросло на 69%. Самыми востребованными специалистами оказались сотрудники в сфере продаж, производства и строительства, говорится в исследовании «Авито Работа», результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
Группа профессий «продажи» заняла первое место с долей 13% от общего числа опубликованных на площадке вакансий. Спрос на сотрудников торговли за прошлый год вырос на 7%, зарплаты — на 15%, передает агентство «Прайм».
«Сфере торговли присущи большие объемы найма, которые дополнительно стимулируют активное развитие электронной коммерции и выход на рынок новых отечественных и азиатских брендов в сфере ритейла», — подчеркнули аналитики.
Слегка отстает по популярности с долей 12% от общего числа объявлений — вакансии в сфере «производство, сырье, с/х». Предложения в этой группе выросли после освобождения ряда ниш, когда многие российские производители стали раширяться и начали увеличивать объемы производства, благодаря это спрос на специалистов инженерных и рабочих специальностей вырос на треть.
Замкнули тройку лидеров вакансии группы профессий «Строительство». Аналитики спрогнозировали высокий спрос на сотрудников строительных специальностей сохранится и в 2023 году.
Спрос на сотрудников также остается высоким в группе «транспорта и логистики», «туризма, ресторанов».
Фото на обложке: Unsplash
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