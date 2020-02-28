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Juul намерен выпустить устройство на базе искусственного интеллекта для отказа от никотина

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Бренд электронных сигарет Juul подал патентную заявку на устройство для вейпа, работающее на искусственном интеллекте. По данным компании, оно сможет помочь потребителям снизить зависимость от никотина и затем совсем отказаться от него. Об этом сообщает The Verge.

Juul намерен выпустить устройство на базе искусственного интеллекта для отказа от никотина

Сообщается, что заявка на патент была подана летом прошлого года и недавно была опубликована.

В документах описывается устройство, которое будет работать в паре с испарителем и чередовать никотин и безникотиновый продукт (такой, как лимонная кислота), что должно помочь пользователю в постепенном отказе от курения. 

По данным Juul, гаджет сможет использовать машинное обучение для регулировки частоты подачи никотина, основываясь при этом на поведении пользователя (устройство будет запоминать количество затяжек).

Устройство «запомнит» информацию о том, как часто и в каком объеме человек использует вейп, после чего определит, когда лучше всего заменять никотин на вещество, не вызывающее привыкания.

Отмечается, что гаджет будет подключаться к смартфону.

Фото: Unsplash

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