В России откроется рекордное число новых ТЦ до конца 2025-го

В 2025 году в России введут в эксплуатацию 647 тыс. кв. м торговой недвижимости — это на 57% больше уровня 2024 года. По данным IBC Real Estate, за 11 месяцев текущего года уже открылись 53 торговых объекта, ещё три должны заработать до конца года. По количеству ТЦ результат станет максимальным с 2015-го, а по площади — самым высоким за четыре года.

Рынок торговой недвижимости может повторить успех 2015 года

Согласно анализу консалтинговой компании IBC Real Estate, при запуске всех заявленных объектов совокупный ввод торговых объектов в 2025 году в 1,6 раза превысит итоги 2024 года.

По количеству проектов нынешний год выйдет на уровень 2015-го: тогда было введено 56 объектов. По площади 2025-й станет самым высоким за последние четыре года, уступив лишь 2021 году, когда в эксплуатацию ввели 911 тыс. кв. м.

Большинство построенных ТЦ — в Центральном федеральном округе

К концу года Центральный федеральный округ введёт 298 тыс. кв. м новых торговых площадей — это почти половина всего годового объёма. Здесь откроются 24 торговых центра, из которых 17 приходятся на Москву.

Северо-Западный федеральный округ занимает второе место: 148 тыс. кв. м и восемь торговых центров. Санкт-Петербург обеспечит основную часть этого результата — 124 тыс. кв. м при запуске четырёх объектов.

Третье место за Сибирским федеральным округом — 65 тыс. кв. м и шесть новых центров.

Для сравнения: в 2021 году лидером также был Центральный федеральный округ, а в первую тройку входили Приволжский и Уральский федеральные округа.

Москва и Санкт-Петербург показали рекордные объёмы ввода

В Москве ввод достигнет 224 тыс. кв. м в 2025 году. Среди крупнейших открытий:

Avenue Sever — 60 293 кв. м

— 60 293 кв. м Краски — 37 437 кв. м

— 37 437 кв. м Ботаника Молл — 28 500 кв. м

— 28 500 кв. м ЗУМ ЗИЛАРТ Универмаг — 16 700 кв. м

В Санкт-Петербурге итоговый объём составит 124 тыс. кв. м. Среди крупнейших объектов:

HOLLYWOOD — 60 000 кв. м

— 60 000 кв. м Лондон Парк — 32 000 кв. м

— 32 000 кв. м NEBO — 25 727 кв. м (объект расположен в Мурино — на территории Ленинградской области, но относится к петербургской агломерации)

— 25 727 кв. м (объект расположен в Мурино — на территории Ленинградской области, но относится к петербургской агломерации) АстраМолл — 5 тыс. кв. м





2025 год стал знаковым для торговой недвижимости: объекты с арендопригодной площадью 50–100 тыс. кв. м появились на российским рынке впервые с 2021 года. Последними ТЦ подобного формата были «ГОРОД Косино» в Москве (72,8 тыс. кв. м — открыт в 2021-м) и Охта Молл в Петербурге (78 тыс. кв. м — открыт в 2016-м).

Региональный рынок торговой недвижимости составляют малые ТЦ

На регионы в 2025 году придётся 295 тыс. кв. м нового ввода — 45% от общего объёма. В нескольких городах уже открылись новые ТЦ: один в Тюмени (ещё два на подходе), по два — в Краснодаре, Красноярске и Перми. В Калуге открыт один объект, ещё один выйдет до конца года.

В регионах почти все новые торговые центры — это небольшие районные объекты: 89% проектов имеют формат локальных ТЦ площадью до 20 тыс. кв. м.

Самара опережает две столицы по обеспеченности ТЦ

Несмотря на высокие объёмы ввода, Москва занимает лишь 5 место по обеспеченности торговыми площадями — 501 кв. м на 1 тыс. жителей. Санкт-Петербург — на 7 месте с показателем 448 кв. м.

Лидирующую позицию в России по обеспеченности торговыми площадями занимает Самара: 738 кв. м на 1 тыс. жителей.

Темпы ввода торговой недвижимости снизятся в 2026 году

IBC Real Estate прогнозирует замедление строительства ТЦ в 2026 году из-за роста стоимости работ и трансформации потребительского поведения на фоне роста e-commerce.

Региональный ввод в 2026 году составит 250 тыс. кв. м (–15% год к году), в Москве — 159 тыс. кв. м (–29%), в Петербурге — 16 тыс. кв. м (–86%). В целом по России ожидается запуск 425 тыс. кв. м новых площадей (–34%).

Рост в следующие годы возможен только при появлении единичных крупноформатных объектов, считают в IBC Real Estate.

На сегодняшний день строятся только два проекта, которые могут повлиять на объём ввода в будущем, — ТЦ «Золотой» (137,9 тыс. кв. м) в Екатеринбурге и МФК «Олимпийский» (120 тыс. кв. м) в Москве.

Контекст

Рынок торговой недвижимости в России развивается волнообразно. Один из максимумов был зафиксирован в 2015 году — 56 новых объектов и почти 1,9 млн кв. м торговых площадей. Затем постепенное снижение пришлось на «ковидный период»: к 2019–2020 годам ввод сократился почти вдвое.

В 2021 году произошёл краткий всплеск — 911 тыс. кв. м, но при этом всего 25 ТЦ, после чего темпы снова упали. В 2022–2023 годах ввод держался на минимальных уровнях — 290–303 тыс. кв. м.

Лишь в 2024 году рынок немного восстановился, а 2025-й показал неожиданный рост — объёмы готовящихся к введению в эксплуатацию ТЦ вернулись к показателям десятилетней давности.