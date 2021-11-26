Концерн «Калашников» получил два патента на электрические миникары

Концерн «Калашников» задумался о выходе на рынок электромобилей. Компания запатентовала два электрических миникара. У одной из моделей три колеса, у другой – четыре.
Сведения о патентах концерна «Калашников» опубликованы на сайте Федерального института промышленной собственности.
«Калашников» создал прототипы двух электрических миникаров. Одна из них – квадрицикл – имеет четыре колеса, четыре двери, места для четырех пассажиров.
Другая модель имеет три колеса. У нее нет дверей, есть места для двух пассажиров, багажник. Подробности о дате производства электрокаров и планах на него не сообщается.
Впервые «Калашников» представил свой прототип электрического миникара с четырьмя колесами на форуме «Армия-2018». Сообщалось, что запас хода миникара составит 150 км, а максимальная скорость – 80 км/ч.
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Фото: Концерн "Калашников"
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