Производители гаджетов стали ввозить технику в Россию через Казахстан

Производители гаджетов в последнее время всё чаще стали получать в Казахстане нотификации — документ-разрешение, уведомляющий власти о импорте товаров с элементами криптографии и шифрования. Среди них — ноутбуки, смартфоны, планшеты и серверы.

Устройства можно импортировать на территорию стран Евразийского экономического союза при наличии разрешения, выданного любым государством-членом ЕАЭС, передаёт РБК.

В России за выдачу нотификаций отвечает Федеральная служба безопасности, в Казахстане — Комитет национальной безопасности.

Издание сообщает, что среди крупных компаний, начавших оформление разрешений в Казахстане — Intel, Lenovo, Huawei, Hewlett Packard, Vivo, Samsung и Asus.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что во второй половине прошлого года были проблемы с регистрацией нотификаций в России, из-за чего многие производители начали оформлять документы через Казахстан. Но, по его информации, с начала этого года вендоры начали возвращаться к оформлению документа в России.

В конце прошлого года в Казахстане и Белоруссии ужесточились проверки на границе, и многие производители решили не рисковать. К срокам оформления нотификаций в России компании уже приспособились: стали подавать документы заранее.

Представитель крупного производителя гаджетов рассказал РБК, что после начала пандемии сроки оформления нотификации в ФСБ РФ увеличились с 10 дней до месяца. Другой источник издания рассказал, что теперь ведомство принимает документы лишь по почте.

Из-за того, что из ФСБ документы пересылаются также почтой в Центр по лицензированию, сертификации и защите гостайны, время их рассмотрения увеличилось и иногда доходит до 1,5 месяца. <...> Резко вырос процент отрицательных решений. У представителей бизнеса нет возможности понять, где именно во время оформления была допущена ошибка, до момента получения письменного решения, которое также высылается только по почте.

В Казахстане же процедура организована «более прозрачно и адекватно», чем в России: процесс регистрации занимает пять рабочих дней, заявку можно подать в электронном виде. Из-за проблем с процессом регистрации нотификаций в России существует весомый риск переноса старта продаж новинок в России на более позднее время по сравнению с другими странами, а также риски задержки реализации проектов, чувствительных к своевременным поставкам подобного рода продукции, отметил собеседник РБК.

Представитель ASUS Кирилл Погорелов подтвердил, что с 2021 года сроки получения нотификации «незначительно увеличились», но, по его словам, это не повлияло на запланированные старты продаж оборудования компании. Представитель Vivo заявил, что процесс регистрации нотификаций для ввоза продукции в Россию не изменялся. При этом он напомнил, что продукция компании представлена по всему миру, в том числе в Казахстане. В Lenovo, Huawei, HP и Samsung отказались от комментариев. Представитель Intel не ответил на вопросы РБК.



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