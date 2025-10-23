Каждый четвёртый пользователь купил продукт после просмотра рекламы в интернете — но ИИ-креативы не одобряют 37%
Тексты стали самым популярным форматом интернет-рекламы
Аудитория всё активнее реагирует на рекламу в интернете. Пользователи ценят нативные форматы и персональный подход, однако раздражаются от навязчивости и избыточного давления брендов. При этом реклама, созданная искусственным интеллектом, по-прежнему вызывает настороженность у большинства аудитории.
Простые и лаконичные форматы рекламы вызывают доверие у аудитории
Самыми эффективными форматами оказались короткие текстовые объявления и фотопосты — они воспринимаются проще и не выбиваются из привычного контента, говорится в исследовании соцсети «Одноклассники». На третьем месте — короткая реклама перед видео (19%), а вот баннеры и видеовставки нравятся лишь небольшой части аудитории (9% и 4% соответственно). Пользователи признаются, что лучше воспринимают рекламу, которая вписана в контекст и не мешает просмотру.
Большинство пользователей раздражает навязчивая реклама
Больше всего негативных эмоций вызывает навязчивая реклама — её отметили 77% опрошенных. На втором месте — непонятные условия акций (12%), на третьем — реклама в неподходящем контексте (6%).
При этом персонализация остаётся важным фактором. 41% пользователей считают, что реклама должна быть «в тему», но не чрезмерно настойчивой.
Реклама от нейросетей не вызывает доверия пользователей
Реклама, созданная искусственным интеллектом, вызывает у аудитории скорее любопытство, чем доверие. 37% пользователей признались, что относятся к ней настороженно, ещё треть не видят в ней ничего особенного.
Положительно оценивают ИИ-рекламу лишь 8% опрошенных — они считают её современным подходом. Ещё 12% не замечают разницы между объявлениями, созданными человеком и нейросетью.
Реклама о еде, спорте и моде работает эффективнее всего
Больше всего внимание пользователей привлекают темы, близкие к повседневной жизни. 29% интересуются кулинарией и едой, 25% — здоровьем, фитнесом и ЗОЖ, 20% — модой и стилем, 19% — путешествиями. Реклама из этих категорий вызывает у аудитории доверие и чаще приводит к действиям — просмотрам, кликам или покупкам.
Контекст
Результаты исследования показывают: интернет-реклама остаётся важной частью покупательского пути. Даже с недоверием к ИИ и усталостью от баннеров каждый четвёртый россиянин всё же реагирует покупкой. А значит, ключ к эффективности — не в громких слоганах, а в честной, спокойной и точной коммуникации с пользователем.
Фото: Maca and Naca / Getty Images
