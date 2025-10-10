Кредит для бизнеса берут только 19% предпринимателей

Согласно исследованию Яндекс Маркета, большинство российских предпринимателей открывают и развивают бизнес за счёт собственных средств. Каждый третий использует личные накопления, ещё 27% — направляют на развитие прибыль компании. Лишь 19% бизнесменов за последние три года прибегали к кредитам.

Кредиты берут редко — и чаще как физлица

Среди тех, кто всё же пользовался заемными средствами, 56% брали кредит в статусе физического лица, и 63% остались довольны результатом. Главные причины привлечения заемных средств — кассовый разрыв (30%), скачки спроса (19%) и операционные расходы (19%), включая аренду и фонд оплаты труда.

В большинстве случаев кредиты для бизнеса не стали инструментом стратегического развития, а выполняли функцию «подушки безопасности» для покрытия текущих расходов.

Онлайн-торговля наращивает интерес к кредитам

В исследовании участвовали 1200 предпринимателей, из которых 16% ведут бизнес в сфере электронной коммерции, в том числе на маркетплейсах. Почти треть представителей онлайн-торговли слышали о кредитных продуктах, которые предлагают площадки, но пока не изучали условия.

Среди аргументов в пользу таких инструментов — доверие к площадке (35%) и подходящие ставки (20%). Однако большинство продавцов (77%) по-прежнему планируют брать кредиты как физические лица.

Бизнесу не хватает доверия к кредитным продуктам

По данным опроса, кредиты вызывают доверие у 60% предпринимателей. У 30% кредиты вызывают настороженность, основные причины — скрытые условия (32%), высокие проценты (30%) и ограничения финансовой свободы (26%). Многие респонденты воспринимают банковское кредитование как сложный и непрозрачный процесс, предпочитая обходиться без участия финансовых институтов.

Контекст

Российский малый бизнес по-прежнему остаётся зависимым от собственных средств и прибыли, а не от банковских инструментов. С осторожностью к кредитам относится даже цифровой сегмент — предприниматели на маркетплейсах, которые активно растут, но избегают займов. В условиях высокой ключевой ставки и волатильности спроса предприниматели выбирают консервативные модели роста, говорят в Яндекс Маркете. Для банков и маркетплейсов это сигнал: рынок готов к новым, простым и понятным форматам кредитования, если им удастся вернуть предпринимателям доверие.

Фото: stockbusters / Getty Images