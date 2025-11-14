Кинопоиск обновился и стал партнёром онлайн-кинотеатров и ТВ

Теперь Кинопоиск будет работать как агрегатор подписок и контента: сервис уже начал продавать подписки на онлайн-кинотеатры партнёров и формировать кросс-платформенные рекомендации. Рынок инициативу поддерживает.

Подписки без «Яндекс Плюса» — и целые витрины телеканалов

Теперь пользователи могут покупать подписки на партнёрские онлайн-кинотеатры без оформления мультисервиса «Яндекс Плюс», следует из заявления компании. В Кинопоиске пояснили, что управление подписками, уведомления о премьерах и рекомендации будут доступны прямо в интерфейсе платформы.

Сегодня сервис даёт возможность оформить подписку на онлайн-кинотеатр Иви, а в декабре в списке партнёров появится Kion. Прокомментировать партнёрство с Кинопоиском обе компании отказались.

Помимо этого, на платформе появились витрины телеканалов — ТНТ, Первого канала и в скором времени «России 1» (через сервис «Смотрим»). Все витрины работают по тем же алгоритмам рекомендаций, что и главная страница Кинопоиска, но формируются вокруг контента конкретного партнёра.

Цель — создать «центр управления просмотром»

В компании отметили, что цель нового формата — создать «центр управления просмотром», где зритель сможет выбирать контент вне зависимости от площадки, на которой он вышел.

Таким образом Кинопоиск стремится упростить путь пользователя — от интереса к фильму до начала просмотра, сократив необходимость переходов между сервисами.

Партнёрства вместо конкуренции

В пресс-службе «Газпром-Медиа Холдинга», в который входит телеканал ТНТ, подчеркнули, что Кинопоиск остаётся «давним и важным партнёром». В компании напомнили, что многие проекты ТНТ уже были представлены на платформе, а фильмы Кинопоиска регулярно выходят в эфире телеканала.

«Наблюдается тренд на коллаборации и объединение усилий ради более качественного и доступного контента для разной аудитории. Мы поддерживаем такой подход: зритель от этого только выигрывает, когда может смотреть любимые проекты там, где ему удобно», — отметили в пресс-службе «Газпром-Медиа».

Запуск партнёрских подписок также поддержали в онлайн-кинотеатре Start. Там считают, что новый формат способен стать источником дополнительной выручки для отрасли и упростить доступ зрителей к контенту. По оценке директора департамента роста подписки и бизнеса Ильи Алексеева, партнёрская модель устроена по принципу win-win: она расширяет контентное предложение платформ, повышает удержание пользователей и улучшает экономику сервисов.

В Start также прогнозируют, что партнёрские подписки во всех крупных онлайн-кинотеатрах позволят привлечь на рынок более 40 млрд рублей новой выручки за три года. При этом совокупная подписная база компании уже превысила 6,8 млн пользователей.

Поддержал инициативу и директор по продукту «Триколор Кино и ТВ» Евгений Урюпин: по его словам, это «позитивный шаг для индустрии».

«Исследования подтверждают, что пользователи устали от множества отдельных подписок и развитие форматов, которые упрощают доступ к контенту, — закономерный этап эволюции рынка. Пользователю нужно не просто больше контента, а единая точка входа в разные сервисы», — подчеркнул директор по продукту «Триколор Кино и ТВ» Евгений Урюпин.

По его словам, новое направление является приоритетным для «Триколор Кино и ТВ». В рамках стратегии онлайн-кинотеатр реализует «собственную модель партнерств, выходящую за рамки подписочных форматов».

Кинопоиск обновляет систему рекомендаций

Компания также представила новую систему персонализации: она система анализирует более 800 параметров поведения пользователей — от любимых актёров и жанров до времени суток, когда они чаще смотрят фильмы. Благодаря ИИ-персонализации витрина, карточки фильмов и страницы сериалов будут адаптироваться под индивидуальные вкусы зрителей.

В 2026 году Кинопоиск планирует интегрировать виртуального ассистента — Алису AI — пряо в интерфейс платформы.

Контекст

Как сообщили в Кинопоиске, переход к партнёрской модели стал ответом на замедление роста рынка подписок и растущие расходы на привлечение аудитории. Компания стремится сократить количество действий, необходимых пользователю, чтобы добраться до просмотра фильма или сериала, и предлагает единый интерфейс для управления контентом.

По данным Кинопоиска, только за десять месяцев 2025 года 140 фильмов и сериалов собрали аудиторию свыше 1 млн зрителей — это на 20 проектов больше, чем за весь прошлый год.