Кинопоиск объявил о масштабном партнёрстве со стримингами и ТВ: рынок — о новой экосистеме вокруг видеоконтента
Кинопоиск обновился и стал партнёром онлайн-кинотеатров и ТВ
Теперь Кинопоиск будет работать как агрегатор подписок и контента: сервис уже начал продавать подписки на онлайн-кинотеатры партнёров и формировать кросс-платформенные рекомендации. Рынок инициативу поддерживает.
Подписки без «Яндекс Плюса» — и целые витрины телеканалов
Теперь пользователи могут покупать подписки на партнёрские онлайн-кинотеатры без оформления мультисервиса «Яндекс Плюс», следует из заявления компании. В Кинопоиске пояснили, что управление подписками, уведомления о премьерах и рекомендации будут доступны прямо в интерфейсе платформы.
Сегодня сервис даёт возможность оформить подписку на онлайн-кинотеатр Иви, а в декабре в списке партнёров появится Kion. Прокомментировать партнёрство с Кинопоиском обе компании отказались.
Помимо этого, на платформе появились витрины телеканалов — ТНТ, Первого канала и в скором времени «России 1» (через сервис «Смотрим»). Все витрины работают по тем же алгоритмам рекомендаций, что и главная страница Кинопоиска, но формируются вокруг контента конкретного партнёра.
Цель — создать «центр управления просмотром»
В компании отметили, что цель нового формата — создать «центр управления просмотром», где зритель сможет выбирать контент вне зависимости от площадки, на которой он вышел.
Таким образом Кинопоиск стремится упростить путь пользователя — от интереса к фильму до начала просмотра, сократив необходимость переходов между сервисами.
Партнёрства вместо конкуренции
В пресс-службе «Газпром-Медиа Холдинга», в который входит телеканал ТНТ, подчеркнули, что Кинопоиск остаётся «давним и важным партнёром». В компании напомнили, что многие проекты ТНТ уже были представлены на платформе, а фильмы Кинопоиска регулярно выходят в эфире телеканала.
«Наблюдается тренд на коллаборации и объединение усилий ради более качественного и доступного контента для разной аудитории. Мы поддерживаем такой подход: зритель от этого только выигрывает, когда может смотреть любимые проекты там, где ему удобно», — отметили в пресс-службе «Газпром-Медиа».
Запуск партнёрских подписок также поддержали в онлайн-кинотеатре Start. Там считают, что новый формат способен стать источником дополнительной выручки для отрасли и упростить доступ зрителей к контенту. По оценке директора департамента роста подписки и бизнеса Ильи Алексеева, партнёрская модель устроена по принципу win-win: она расширяет контентное предложение платформ, повышает удержание пользователей и улучшает экономику сервисов.
В Start также прогнозируют, что партнёрские подписки во всех крупных онлайн-кинотеатрах позволят привлечь на рынок более 40 млрд рублей новой выручки за три года. При этом совокупная подписная база компании уже превысила 6,8 млн пользователей.
Поддержал инициативу и директор по продукту «Триколор Кино и ТВ» Евгений Урюпин: по его словам, это «позитивный шаг для индустрии».
«Исследования подтверждают, что пользователи устали от множества отдельных подписок и развитие форматов, которые упрощают доступ к контенту, — закономерный этап эволюции рынка. Пользователю нужно не просто больше контента, а единая точка входа в разные сервисы», — подчеркнул директор по продукту «Триколор Кино и ТВ» Евгений Урюпин.
По его словам, новое направление является приоритетным для «Триколор Кино и ТВ». В рамках стратегии онлайн-кинотеатр реализует «собственную модель партнерств, выходящую за рамки подписочных форматов».
Кинопоиск обновляет систему рекомендаций
Компания также представила новую систему персонализации: она система анализирует более 800 параметров поведения пользователей — от любимых актёров и жанров до времени суток, когда они чаще смотрят фильмы. Благодаря ИИ-персонализации витрина, карточки фильмов и страницы сериалов будут адаптироваться под индивидуальные вкусы зрителей.
В 2026 году Кинопоиск планирует интегрировать виртуального ассистента — Алису AI — пряо в интерфейс платформы.
Контекст
Как сообщили в Кинопоиске, переход к партнёрской модели стал ответом на замедление роста рынка подписок и растущие расходы на привлечение аудитории. Компания стремится сократить количество действий, необходимых пользователю, чтобы добраться до просмотра фильма или сериала, и предлагает единый интерфейс для управления контентом.
По данным Кинопоиска, только за десять месяцев 2025 года 140 фильмов и сериалов собрали аудиторию свыше 1 млн зрителей — это на 20 проектов больше, чем за весь прошлый год.
- 1 Яндекс утвердил правильное написание «промпт»: пользователи пишут «промт», но сервисы переходят на новый стандарт Яндекс отказывается от «промта» и вводит норму — «промпт» 14 ноября 2025, 19:30
- 2 У руководителей нет времени развивать бизнес: 31% сами ищут сотрудников, 47% — в хроническом стрессе из-за команды 47% руководителей испытывают стресс от работы с подчинёнными 12 ноября 2025, 17:21
- 3 Игра на вырост: из турнира в общаге — в сеть из 140 событий в месяц и B2B-ивентов за 1,5 млн ₽ Как Rep Chess собрал вокруг себя комьюнити из 40 000 игроков в шахматы 11 ноября 2025, 16:32
- 4 iPhone Pocket: Apple представила новый чехол для смартфона — его можно носить через плечо, цена начинается от $149 Для iPhone теперь можно купить чехол-карман по цене от $149 11 ноября 2025, 14:46