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Эксперты выяснили, что каждый пятый россиянин пользуется кнопочным телефоном

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Российские операторы связи оценили, сколько абонентов все еще пользуются кнопочными телефонами. Оказалось, не так уж и мало — в среднем 20%, что больше общих прогнозов экспертов.

Эксперты выяснили, что каждый пятый россиянин пользуется кнопочным телефоном

У оператора «ВымпелКом» (владелец бренда «Билайн») доля владельцев кнопочных телефонов примерно 23%, следует из результатов исследования, опубликованного РБК. У «Мегафона» — 20%, у «Т2 РТК Холдинг (бренд Tele2) — тоже около 20%. Представители МТС предоставить эту статистику отказались, но уточнили, что за 5 лет число таких пользователей сократилось в два раза, а в крупных городах их не более 10%.

По данным «ВымпелКом», чаще всего кнопочными телефонами пользуются абоненты старше 65 лет (37% от общего числа), а вот людей младше 25 лет среди владельцев таких устройств меньше 15%.

Также доля 20% характерна для Москвы, в регионах она больше — во Владивостоке, Краснодаре, Мурманске и Петербурге, например, достигает 25%. Самые популярные модели кнопочных трубок сейчас iTel и Nokia.

«Доля таких аппаратов <...> сокращается, но более медленно, чем можно было бы ожидать на фоне темпов масштабной цифровизации. На эти девайсы сохраняется устойчивый спрос — их покупают детям, есть категория абонентов (и это далеко не всегда пожилые люди), которым телефон нужен только для звонков и для которых критически важен длительный заряд батареи», — объяснил представитель «Т2 РТК Холдинга».

Хотя в последние годы число владельцев кнопочных трубок неуклонно снижалось, в первой половине этого года спрос на эти устройства все-таки вырос на 7%. Эксперты связывают это с пандемией и переходом пожилых абонентов со стационарных на более современные телефоны.

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Фото: Unsplash

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