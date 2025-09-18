Код сгенерирован: 75% разработчиков используют ИИ, но только 6% верят в полную автоматизацию процессов
Нейросеть используют в работе 75% программистов
ИИ уже интегрирован в рабочие будни программистов. Новое исследование Yandex B2B Tech и Университета ИТМО показало: три четверти разработчиков активно пользуются ассистентами с искусственным интеллектом для написания и проверки кода. И хотя большинство опрошенных вплели ИИ в свой workflow, скептики всё еще не исчезли.
Нейросети взялись за работу
ИИ — больше не красивая аббревиатура для выступления на конференциях. 75% разработчиков признались, что используют нейросети для генерации кода и документации.
Главные аргументы — экономия времени и повышение качества работы. Но часть программистов отказывается от помощи машин: жалуются на «сырые» решения, потраченное время на проверку уже сделанной работы и высокую вероятность утечки отправленной информации.
Автоматизация, но не конец профессии
Полной замены разработчиков не ждёт никто. Только 6% верят в полную автоматизацию. Большинство — 61% — воспринимают ИИ как помощника в рутине.
Чаще всего участники исследования считают, что ИИ проще всего внедрить в задачи тестировщиков (62%), дата-аналитиков (46%) и самих разработчиков (41%).
В то же время 79% уверены: нейросетями пользуются в основном новички, чтобы быстрее влиться в профессию.
Корпоративные приоритеты меняются
Каждая вторая компания готова перейти на софт с готовыми ИИ-инструментами.
- 90% собираются инвестировать в DevTools. Большинство готовы выделить на эти цели до 10% бюджета.
Также среди платформ лидируют GitHub и GitLab. Интерес вызывают и российские решения: им отдают предпочтение за то, что они неподконтрольны иностранным дистрибьюторам.
«Сейчас мы рассматриваем ИИ как инструмент для сокращения времени в цикле создания, развёртывания и сопровождения ПО. В Яндексе наша цель — на 30% ускорить задачи, связанные с написанием и отладкой кода, а связанные с поиском информации — в 2 раза. Это позволяет компаниям сократить затраты на разработку и ускорить вывод продуктов на рынок», – прокомментировал Дмитрий Иванов, руководитель платформы для разработки SourceCraft, Yandex B2B Tech.
Образование не отстает
ИИ и платформы для разработки стали частью университетской рутины. 88% вузов внедрили DevTools в учебный процесс, а 79% студентов уже обращаются к ИИ-помощникам.
Преподаватели осторожнее: с программами-ассистентами пока работает каждый второй, но ещё 20% планируют воспользоваться новыми технологиями в ближайший год.
По словам Николая Никитина из Университета ИТМО, вузы интегрируют ИИ-технологии, чтобы учащиеся быстрее вливались в различные проекты.
Фото: Westend61 / Getty Images
- 1 СДЭК собрал «большую тройку»: селлеры смогут подключаться к WB, Ozon и Яндекс Маркету через одно окно СДЭК объединяет Wb, Ozon и Яндекс Маркет в «одном окне» 16 сентября 2025, 08:00
- 2 $19,4 млрд от Microsoft: акции Nebius от сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа выросли на 71% за вечер Microsoft заключил контракт с Nebius Воложа на $19,4 млрд 09 сентября 2025, 10:54
- 3 54% кибератак — через слитые пароли: в 2025-м было зафиксировано 25 тыс. попыток взлома облачных инфраструктур В 2025-м слив данных — причина 54% кибератак 04 сентября 2025, 19:23
- 4 Цифровая самоуверенность растёт: 49% россиян считают, что не попадутся на фишинг Мошенники всё чаще атакуют корпоративные почты 02 сентября 2025, 18:55