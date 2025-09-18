Нейросеть используют в работе 75% программистов

ИИ уже интегрирован в рабочие будни программистов. Новое исследование Yandex B2B Tech и Университета ИТМО показало: три четверти разработчиков активно пользуются ассистентами с искусственным интеллектом для написания и проверки кода. И хотя большинство опрошенных вплели ИИ в свой workflow, скептики всё еще не исчезли.

Нейросети взялись за работу

ИИ — больше не красивая аббревиатура для выступления на конференциях. 75% разработчиков признались, что используют нейросети для генерации кода и документации.

Главные аргументы — экономия времени и повышение качества работы. Но часть программистов отказывается от помощи машин: жалуются на «сырые» решения, потраченное время на проверку уже сделанной работы и высокую вероятность утечки отправленной информации.

Автоматизация, но не конец профессии

Полной замены разработчиков не ждёт никто. Только 6% верят в полную автоматизацию. Большинство — 61% — воспринимают ИИ как помощника в рутине.

Чаще всего участники исследования считают, что ИИ проще всего внедрить в задачи тестировщиков (62%), дата-аналитиков (46%) и самих разработчиков (41%).

В то же время 79% уверены: нейросетями пользуются в основном новички, чтобы быстрее влиться в профессию.

Корпоративные приоритеты меняются

Каждая вторая компания готова перейти на софт с готовыми ИИ-инструментами.

90% собираются инвестировать в DevTools. Большинство готовы выделить на эти цели до 10% бюджета.

Также среди платформ лидируют GitHub и GitLab. Интерес вызывают и российские решения: им отдают предпочтение за то, что они неподконтрольны иностранным дистрибьюторам.

«Сейчас мы рассматриваем ИИ как инструмент для сокращения времени в цикле создания, развёртывания и сопровождения ПО. В Яндексе наша цель — на 30% ускорить задачи, связанные с написанием и отладкой кода, а связанные с поиском информации — в 2 раза. Это позволяет компаниям сократить затраты на разработку и ускорить вывод продуктов на рынок», – прокомментировал Дмитрий Иванов, руководитель платформы для разработки SourceCraft, Yandex B2B Tech.

Образование не отстает

ИИ и платформы для разработки стали частью университетской рутины. 88% вузов внедрили DevTools в учебный процесс, а 79% студентов уже обращаются к ИИ-помощникам.

Преподаватели осторожнее: с программами-ассистентами пока работает каждый второй, но ещё 20% планируют воспользоваться новыми технологиями в ближайший год.

По словам Николая Никитина из Университета ИТМО, вузы интегрируют ИИ-технологии, чтобы учащиеся быстрее вливались в различные проекты.

Фото: Westend61 / Getty Images