К концу 2024 года количество продавцов на Wildberries и Ozon вырастет в полтора раза

В 2023 году на Wildberries и Ozon работало почти 550 тыс. продавцов. К концу этого года их число может увеличиться в полтора раза — до 700 тыс. Об этом пишет Forbes cо ссылкой на данные Data Insight.

По данным аналитиков, в прошлом году объем рынка розничной онлайн-торговли в России превысил 7,9 трлн рублей (рост более чем на 36%), а количество заказов — 4,5 млрд (76%).

Увеличение числа продавцов на маркетплейсах специалисты объясняют несколькими факторами: органическим ростом и выходом на площадку новых продавцов, а также возобновлением деятельности селлеров ранее приостановивших продажи. Основной рост будет идти за счет постоянно активных продавцов, тех для кого продажи на маркетплейсах стали профессиональной деятельностью.

По собственным данным Wildberries и Ozon показатели различаются с результатами Data Insight. Расхождение с оценками объясняется разностью методик подсчетов.

В конце прошлого года аналитики Data Insight промониторили продавцов Wildberries и Ozon (почти 80% заказов, сделанных онлайн в 2023 году, приходилось на эти маркетплейсы), при этом в расчет брались лишь так называемые «активные селлеры», то есть те, у которых на момент сбора данных был хотя бы один товар в продаже на маркетплейсе.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock