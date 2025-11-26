Кому стоит ждать повышения зарплаты в 2026-м: планы компаний

Большинство компаний планируют поднять зарплаты в 2026 году и закладывают под это повышенные бюджеты, говорится в исследовании консалтинговой компании Regroup. Именно рост зарплатных ожиданий бизнес назвал одной из главных сложностей на 2026 год. Работодатели чаще выбирают единый процент пересмотра зарплат, но по ряду категорий он уже превышает показатели 2025 года.

85% сотрудников могут рассчитывать на повышение зарплаты в 2026 году

По данным исследования, 72,8% компаний планируют пересмотреть зарплаты для 85% и более сотрудников.

В 2025 году средний рост заработных плат составил 3,5% — это тот процент, на который компании реально увеличили зарплаты по итогам года. На 2026 год работодатели закладывают более высокие значения: средний плановый рост по многим категориям приближается к 9%. Такой уровень рассматривается, например, для специалистов, административного персонала и руководителей среднего звена.

Кроме того, компании становятся гибче в подходе к зарплатам: 67,1% работодателей готовы менять ранее установленный размер повышения, если это потребуется в течение года.

Самые популярные месяцы для повышения зарплат в России

В 2025 году компании чаще всего пересматривали зарплаты:

в марте — 20,5%,





в апреле — 40,4%,





в июле — 23%.

Этот же график сохраняется и на 2026 год: большинство планируют привязать пересмотр к весенним месяцам.

Наибольшая индексация зарплат у рабочих и массового персонала

Как и в 2025 году, большинство компаний выбирают единый процент повышения зарплат для всех сотрудников — так делают 47,2% работодателей.

Медианный пересмотр в 2026 году для большинства категорий находится в диапазоне 8–10%. Самые высокие планы — у массовых позиций и рабочих.

Рабочие — 10% (в 2025 году план был выше — 12%).





Массовый персонал — 10%.





Специалисты — 8–9%.





ИТ и Digital — около 9–9,9%.





Руководители среднего звена — 8–8,5%.





Топ-менеджмент — 8%.





Компании выравнивают подход: большинство категорий в 2026 году получают сопоставимые уровни индексации.

Главная проблема компаний в России — нехватка кадров

В 2026 году 77% компаний планируют увеличить расходы на персонал. Чаще всего растёт бюджет на оклады — это указали 46% работодателей. Дополнительно компании расширяют компенсации и льготы (17%) и вкладываются в автоматизацию HR-процессов (16%).

Главные сложности остаются прежними: нехватка квалифицированных сотрудников (67,3%), необходимость удерживать конкурентный уровень зарплат (57,1%) и рост зарплатных ожиданий (51,3%). Ещё 27,6% компаний отмечают низкий уровень цифровизации процессов вознаграждений.

Бизнес-планы российских компаний на 2026 год

В 2026 году компании делают упор на автоматизацию и прозрачность управления выплатами. 28% работодателей планируют автоматизировать начисление и учёт зарплат. 26% собираются внедрять аналитические дашборды, которые помогут отслеживать данные о компенсациях. Ещё 24% компаний готовят пересмотр политики вознаграждений, а 22% будут обновлять схемы переменной части и развивать матрицы карьерного планирования.

Фото: Maskot / Getty Images