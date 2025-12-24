Оценка компании–владельца TikTok превысила $500 млрд

Оценка ByteDance, владеющей TikTok, на частном рынке достигла $500 млрд — это рекордный показатель для компании, сообщает SCMP. За последний год её стоимость выросла примерно на $100 млрд. По итогам года прибыль ByteDance может составить около $50 млрд — это выводит компанию на уровень Meta* по финансовым показателям.

ByteDance ставит личный рекорд — оценку в $500 млрд

По данным газеты South China Morning Post (SCMP), в апреле 2021 года ByteDance впервые приблизилась к оценке в $400 млрд: тогда компания планировала вывести на IPO свой бренд Douyin — аналог TikTok, созданный специально для Китая. Однако спустя несколько недель ByteDance заявила, что не планирует выходить на биржу в ближайшее время, после чего оценка снизилась.

Во втором квартале 2025 года оценка компании наконец достигла $400 млрд на фоне прогресса в переговорах по бизнесу в США и развитию ИИ. В ноябре 2025-го капитализация выросла до $480 млрд, когда венчурный фонд Capital Today купил долю у акционера ByteDance — Bank of China Group Investment.

К концу 2025-го, то есть менее чем за год, оценка ByteDance на частном рынке выросла до $500 млрд. Это самый высокий уровень за всю историю компании.

TikTok продолжит работать — и зарабатывать — в США

В 2025 году TikTok нашёл способ остаться на рынке США: ByteDance подписала соглашение по будущему бизнеса в США, в рамках которого будет создано совместное предприятие TikTok USDS Joint Venture. Контроль в нём получат инвесторы из США и других стран. Ранее американские власти хотели запретить работу приложения на территории страны.

Источник SCMP пояснил: инвесторы довольны условиями, так как ByteDance сохранит возможность зарабатывать на TikTok в США. Новое приложение должно заработать 23 января 2026 года.

ByteDance идёт к рекордной прибыли в 2025 году

По данным Bloomberg, ByteDance может заработать около $50 млрд чистой прибыли по итогам 2025 года. За первые три квартала года компания уже получила около $40 млрд, что превышает её собственный внутренний план.

Точные темпы роста выручки ByteDance не раскрываются. По данным Bloomberg, ранее компания планировала увеличить продажи примерно на 20% в 2025 году — до $186 млрд.

Результат в $50 млрд приблизит ByteDance к финансовым показателям Meta* Марка Цукерберга, которая, по прогнозам, заработает около $60 млрд чистой прибыли в 2025 году.

Контекст

Несмотря на рост до $500 млрд, ByteDance уступает по оценке ряду частных технологических компаний. Так, например, OpenAI Сэма Альтмана оценивается примерно в $830 млрд, а SpaceX Илона Маска — в $800 млрд в рамках внутренней продажи акций. Рыночная капитализация Meta* составляет около $1,7 трлн.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ