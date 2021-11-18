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Лаундж-зона вместо салона: Hyundai показал электровнедорожник будущего

Новости
Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

Hyundai представил очередной концепт беспилотного электрокара на автосалоне в Лос-Анджелесе. В компании назвали его масштабируемой платформой для создания больших электрических внедорожников. Hyundai Seven построен на базе модульной платформы Electric-Global Modular Platform (E-GMP), она также лежит в основе будущих Ioniq 5, Kia EV6 и Genesis GV60.

Лаундж-зона вместо салона: Hyundai показал электровнедорожник будущего
В отличие от перечисленных моделей, Hyundai Seven представляет собой лишь концепт, и о его запуске в серийное производство пока нет никакой информации. Тем не менее, учитывая всеобщую любовь к внедорожникам, может быть вполне вероятно, что в конечном итоге Seven так или иначе дойдет до покупателей. Также случилось с Hyundai 45, который в итоге стал Ioniq 5.
У концепта необычная оптика, разделенная на маленькие квадраты

Что касается технических характеристик концепта, в пресс-службе Hyundai отмечают, что при использовании зарядного устройства мощностью 350 кВт, Seven способен зарядиться от 10 до 80% за 20 минут. Автопроизводитель также заявляет, что дальность хода новинки составит более 480 км.

Подсветку салона, при желании, можно поменять

Seven — один из самых больших концептуальных автомобилей южнокорейского производителя. Колесная база транспортного средства достигает 3,2 м. Этот параметр превышает даже значения Cadillac Escalade. Дизайн Hyundai Seven с открывающимися против хода авто задними дверями, передвигающимися сидениями и убирающимися элементами управления, по мнению компании, является представлением того, как машины могут выглядеть в будущем.

Водительское место оснащено выдвижным джойстиком, который можно убрать при необходимости

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Концепт получил огромный дисплей, практически на всю ширину передней панели, большой изогнутый диван и два современных кресла. Кстати,  сидения могут поворачиваться, обеспечивая еще больший комфорт. Также в новинке применены различные эко-материалы, система очистки воздуха Hygiene Airflow System и функция ультрафиолетового обеззараживания UVC Sterilization.

Концептуальная крыша электромобиля оснащена панорамным экраном

Для окраски кузова была использована био-краска, в салоне применение нашли переработанные и возобновляемые материалы. Минеральное покрытие, бамбуковое дерево и циновка, био-смола и используемая в интерьере краска выполнены на основе возобновляемых материалов, что позволяет снизить загрязнение в ходе производства. Кроме того, широкое применение меди и тканей с антибактериальной пропиткой гарантируют чистоту поверхностей внутри кроссовера.

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Фото: пресс-служба Hyundai

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