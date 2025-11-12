Главный учёный Meta* по ИИ Ян Лекун уходит и создаёт стартап

Главный учёный по искусственному интеллекту Meta* Ян Лекун покидает компанию после двенадцати лет работы. Один из пионеров нейросетей и лауреат премии Тьюринга запускает собственный стартап, чтобы развивать альтернативный подход к созданию искусственного интеллекта. Его уход совпал с масштабной перестройкой ИИ-стратегии Meta* под руководством Марка Цукерберга.

Разошлись во взглядах на будущее искусственного интеллекта

Разрыв между Лекуном и руководством Meta* стал следствием концептуальных расхождений во взглядах на развитие ИИ. Так, учёный не раз критиковал большие языковые модели (LLM). Он утверждал, что такие системы «полезны, но не способны мыслить и планировать, как человек», и ставка на них мешает прорыву в области настоящего машинного интеллекта.

Цукерберг, напротив, поставил курс на ускоренную коммерциализацию ИИ. Для этого он создал новое подразделение Superintelligence и нанял его руководителем Александра Вана — основателя стартапа Scale AI. Meta* потратила $14,3 млрд, чтобы получить 49% компании и переманить 28-летнего предпринимателя в свои ряды. Теперь Ван напрямую курирует всё ИИ-направление.

Новый стартап — новый тип ИИ-моделей

Как пишет Financial Times, Лекун сам сообщил коллегам, что планирует покинуть компанию в ближайшие месяцы и уже ведёт переговоры с инвесторами для запуска собственного проекта. Новый стартап сосредоточится на разработке «мировых моделей» — систем, которые учатся понимать окружающий мир через видео, пространство и взаимодействие объектов, а не только через обработку текста. По мнению Лекуна, именно такой подход способен привести к созданию искусственного интеллекта, который будет способен рассуждать и планировать, как человек.

Meta* подтвердила уход специалиста, но деталей не раскрыла.

Meta* теряет лидеров — и терпение инвесторов

Уход Лекуна стал частью более масштабных перестановок в Meta*, связанных с давлением со стороны инвесторов. Уолл-стрит требует от компании доказательств, что её многомиллиардные вложения в искусственный интеллект приведут к росту выручки. После заявления Цукерберга о намерении увеличить расходы на ИИ до $100 млрд уже в 2026 году акции Meta* обвалились на 12,6%, а капитализация снизилась на $240 млрд.

И кадровые изменения в компании продолжаются: ранее Meta* покинула вице-президент по исследованиям ИИ Жоэль Пино, а в октябре было уволено около 600 сотрудников из ИИ-подразделения.

Новый тренд — «ИИ, который понимает мир»

По данным FT, Лекун намерен сосредоточиться на развитии так называемых world models — архитектуры, которая должна стать альтернативой языковым моделям. В отличие от систем вроде ChatGPT, эти модели обучаются не на тексте, а на данных о физическом мире.

Сам учёный пока не раскрывает деталей нового проекта, но источники утверждают, что он уже формирует команду проекта и ведёт переговоры с венчурными фондами в США и Европе. По прогнозам аналитиков, стартап Лекуна может стать одной из самых амбициозных ИИ-компаний десятилетия — не только из-за имени создателя, но и из-за возможной конкуренции с Meta*, Google и OpenAI в области «интеллекта следующего поколения».

Контекст

Именно Ян Лекун стоял у истоков исследовательской лаборатории Fundamental AI Research, которую он возглавлял с 2013 года. За это время FAIR стала одним из самых авторитетных центров ИИ-исследований в мире, а сам Лекун — одним из символов научного направления Meta*.

Уход Яна Лекуна фактически завершает эпоху долгосрочных фундаментальных разработок внутри компании, уступающих место продуктовой гонке с OpenAI и Google.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ