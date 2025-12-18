LEGO — самый популярный подарок детям на Новый год — 2026

В ноябре–декабре 2025 года конструкторы LEGO обеспечили 85% всех продаж в категории игрушек, выяснили аналитики Мегамаркета. Наибольший спрос пришёлся на наборы по мотивам известных франшиз. Самые активные покупатели — мужчины от 25 до 44 лет.

Автомобили и киновселенные — самые популярные конструкторы LEGO

По итогам ноября–декабря 2025 года LEGO заняли доминирующее положение в категории игрушек: на конструкторы пришлось 85% общего объёма продаж. Аналитики Мегамаркета отмечают, что спрос был сосредоточен как на классических сериях, так и на наборах, связанных с известными медиафраншизами.

Наибольший интерес покупатели проявляли к сериям по вселенным «Гарри Поттера», «Звёздных войн», «Властелина колец», «Сумерек» и фильма «Один дома». Также стабильно высокий спрос сохранялся на конструкторы-автомобили, которые остаются универсальным вариантом подарка для детей разных возрастов.

LEGO — это семейный формат досуга

В Мегамаркете связывают устойчивую популярность LEGO с семейными традициями.

«Конструкторы LEGO уже много лет остаются одним из самых популярных новогодних подарков, и это во многом связано с устойчивыми семейными традициями», — объясняет руководитель категории «Игры и игрушки» в Мегамаркете Юлия Лемайкина.

По её словам, LEGO воспринимается не просто как игрушка, а как формат совместного досуга, который объединяет детей и взрослых, а также органично вписывается в новогоднюю атмосферу.

Самый высокий чек — у мужчин

Ключевую роль в продажах LEGO сыграли мужчины 35–44 лет — на них пришлось 28% всех покупок конструкторов. На втором месте мужчины 25–34 лет с долей 20%, далее — женщины 35–44 лет, обеспечившие 16% продаж.

Средний чек у мужчин оказался в два раза выше, чем у женщин. Аналитики Мегамаркета отмечают, что мужчины делают покупки реже, но выбирают более дорогие и масштабные наборы. Женщины совершают покупки чаще, но с меньшей суммой заказа.

Москва и Санкт-Петербург обеспечили большую часть продаж

Лидером по объёму продаж конструкторов стала Москва — на столицу пришлось 56% всех продаж LEGO. Санкт-Петербург занял второе место с долей 21%.

В пятёрку регионов-лидеров также вошли Краснодарский край (7%), Красноярский край (6%) и Вологодская область (4%).

Помимо LEGO, в ноябре–декабре 2025 года россияне активно покупали роботов, детские качели и горки, а также настольные игры и пазлы. Аналитики также зафиксировали рост интереса к более практичным детским товарам перед Новым годом — детским коляскам, автокреслам и видеоняням.