Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

L'Occitane возобновила работу в России под тем же названием, но на русском языке

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Крупная французская сеть магазинов косметики возобновила работу в России под новым названием. L'Occitane стала называться «Л`Окситан». Ассортимент продукции при этом останется прежним.

L'Occitane возобновила работу в России под тем же названием, но на русском языке

Сеть «Л`Окситан» стала самостоятельным юридическим лицом в России, пишут «РИА Новости».

В технической поддержке сети корреспонденту издания подтвердили, что в России открылись все магазины бывшей L'Occitane, которая теперь называтется также, но на русском языке – «Л`Окситан».

В сети заверили, что ассортимент товаров не изменится после переименования, а поставки будут стабильными. Любые бонусы и преференции в том числе по специальным картам покупателей продолжат действовать.

L'Occitane не работала в России с 16 апреля. В этот день деятельность всех магазинов и интернет-продажи были приостановлены. L'Occitane начала менять вывески в торговых центрах на «Л`Окситан» в середине мая, писала «Газета.ру».

Фото на обложке: ELINA BELIAKOVA / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Beauty Marketing: что будет актуально в 2022, а от чего стоит отказаться уже сейчас?
  2. 2 Цифровизация рынка красоты. Как бьюти-рынку общаться с потребителями?
  3. 3 Пора перезапустить проект? Рассказываем, как можно провести пивот
  4. 4 Что такое бьюти-коворкинг для бизнеса? 20 площадок в Москве, Санкт-Петербурге и других городах
  5. 5 Чего поколение Z ждет от бьюти-индустрии
Рокет Ворк
Как сэкономить более 3 млн рублей в месяц на HR
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

10 июня 2022

Премия «Сделано в России»

10 июня 2022

Технологический акселератор в сфере нефти и газа «Алмаз-Антей»

10 июня 2022

Магистерская программа «Машинный интеллект в финансах»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Колонки

«Процесс поступления станет дороже». Российские вузы исключили из Болонского процесса — что это значит?

Новости

Создатели Grow Food запустили сервис «Прием» с подпиской на месяц еды за 9,9 тыс. рублей

Колонки

9 перспективных бизнес-идей после ухода иностранных компаний

Новости

Названы адреса первых пятнадцати ресторанов обновленного «Макдоналдс»

Списки и рейтинги

11 сервисов для заказа товаров из иностранных магазинов