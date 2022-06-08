L'Occitane возобновила работу в России под тем же названием, но на русском языке

Крупная французская сеть магазинов косметики возобновила работу в России под новым названием. L'Occitane стала называться «Л`Окситан». Ассортимент продукции при этом останется прежним.

Сеть «Л`Окситан» стала самостоятельным юридическим лицом в России, пишут «РИА Новости».

В технической поддержке сети корреспонденту издания подтвердили, что в России открылись все магазины бывшей L'Occitane, которая теперь называтется также, но на русском языке – «Л`Окситан».

В сети заверили, что ассортимент товаров не изменится после переименования, а поставки будут стабильными. Любые бонусы и преференции в том числе по специальным картам покупателей продолжат действовать.

L'Occitane не работала в России с 16 апреля. В этот день деятельность всех магазинов и интернет-продажи были приостановлены. L'Occitane начала менять вывески в торговых центрах на «Л`Окситан» в середине мая, писала «Газета.ру».

Фото на обложке: ELINA BELIAKOVA / Shutterstock