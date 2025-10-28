Илон Маск запустил свой аналог Википедии от xAI — Grokipedia

Технологический стартап Илона Маска xAI представил Grokipedia — собственную онлайн-энциклопедию, которая, по замыслу создателя, должна стать «лучшей версией» Википедии. Сайт запущен в тестовом режиме и доступен по адресу Grokipedia.com. Сейчас в базе насчитывается около 885 тысяч статей — пока этот объём значительно меньше англоязычной версии «Википедии» (более 7 миллионов материалов).

«Необходимый шаг к пониманию Вселенной»

О запуске Grokipedia Маск сообщил спустя месяц после того, как объявил о планах создать альтернативу Википедии. В сентябре предприниматель сообщил, что его команда работает над проектом, который станет масштабным улучшением существующей Википедии. По его словам, запуск Grokipedia — «необходимый шаг на пути xAI к пониманию Вселенной».

Сегодня сайт заработал в версии v0.1 и визуально напоминает гибрид Википедии и интерфейса ChatGPT: на главной странице размещена большая поисковая строка на тёмном фоне, а шрифт и верстка близки к привычной энциклопедии. Некоторые пользователи уже сообщают о временных ошибках при загрузке страниц.

Цель — «переписать корпус человеческих знаний» — под вопросом

Как отмечает The Washington Post, на страницах Grokipedia уже обнаружены ошибки. Так, в статье о самом Маске утверждалось, что бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами возглавил проект DOGE после ухода Маска — что не соответствует действительности. В реальности Рамасвами покинул инициативу за несколько месяцев до этого.

Критики отмечают, что проект может столкнуться с теми же проблемами, что и другие продукты xAI. Ранее ИИ-чатбот Grok, интегрированный в X, распространял недостоверную информацию, включая конспирологические теории. Сам Маск признавал ошибки и обещал их исправить, утверждая, что цель Grok и Grokipedia — «переписать корпус человеческих знаний, добавив недостающие факты и устранив неточности».

Контекст

Эксперты скептически оценивают перспективы Grokipedia. Джимми Уэйлс заявил, что ИИ-технологии пока не достигли уровня, позволяющего создавать достоверные энциклопедические тексты без ошибок. По его словам, «в таких проектах будет слишком много неточностей, чтобы им доверять». Тем не менее Маск продолжает позиционировать Grokipedia как шаг к «глобальному проекту переписывания знаний человечества» и интеграции искусственного интеллекта в экосистему X и xAI.

На момент запуска Grokipedia насчитывает менее миллиона статей и пока доступна только на английском языке. Маск не раскрывал, как именно наполняется база данных — с помощью нейросетей или вручную. Официальные представители xAI, X и Википедии отказались от комментариев.

Фото: Andrew Harnik / Getty Images