Лучшие игры 2025: «М.Видео» опросил геймеров и составил топ

Более 84% российских геймеров следят за новыми релизами компьютерных игр, выяснили «М.Видео» и М.Клик. Почти 80% опрошенных запускают игры ежедневно или несколько раз в неделю. По данным опроса, главным открытием года стала Kingdom Come: Deliverance 2, главным разочарованием — Assassin’s Creed Shadows, а самой ожидаемой игрой 2026-го — GTA 6.

Большинство геймеров в России играют на ПК

Исследование интернет-магазина «М.Видео» и онлайн-издания М.Клик отмечает высокий интерес к индустрии компьютерных игр: 84% пользователей следят за новинками, а 44,3% играют ежедневно. Ещё 36,2% — несколько раз в неделю.

Большинство участников опроса — молодые люди до 25 лет. Чаще всего они выбирают в качестве игровой платформы ПК. На смартфонах играет 22,6% аудитории.

Лучшая игра 2025 года — Kingdom Come: Deliverance 2

Игрой-открытием 2025 года по итогам опроса стала Kingdom Come: Deliverance 2 — её выбрали 27,24% респондентов. Это прямое продолжение первой части, созданное чешской студией Warhorse Studios и выпущенное компанией Deep Silver.

Сюжет игры разворачивается в XV веке в Богемии, где идёт гражданская война: король Вацлав IV удерживается под стражей, а его брат Сигизмунд пытается подчинить регион. Главный герой — Индржих из Скалицы — продолжает борьбу против Сигизмунда, стремясь отомстить за смерть родителей.

На втором месте оказалась Battlefield 6 — за неё проголосовали 24,76% участников.

Это многопользовательский шутер от первого лица, где действие разворачивается в 2027 году на фоне конфликта НАТО и частной военной корпорации Pax Armata. Игроки участвуют в масштабных боях по всему миру — от Нью-Йорка и Гибралтара до Сахары и Таджикистана.

Третье место заняла Clair Obscur: Expedition 33 с результатом 23,62%.

Это ролевая игра в фэнтезийном мире, вдохновлённом Францией на рубеже XIX–XX веков. По сюжету Художница ежегодно оставляет число на Монолите — и люди этого возраста исчезают. Группа героев, которым исполняется 33 года, отправляется в экспедицию, чтобы остановить Художницу.

Худшая игра 2025 года — Assassin’s Creed Shadows

Assassin’s Creed Shadows стала, по итогам опроса, главным разочарованием года с результатом 19,12% голосов. В отзывах в сети игроки чаще всего жалуются на однообразный геймплей и повторяющиеся задания. Также критикуют сюжет: однотипные нелинейные миссии и отсутствие чётких целей. Не устроила игроков и графика — часто пользователи указывают на однообразные локации и размытые текстуры.

EA Sports FC 26, занявшая второе место среди разочарований (15,5% голосов), получила много критики в сети за задержку ввода в онлайн-матчах, баги и слабую оптимизацию. За первые две недели после релиза игра собрала 52% негативных отзывов в Steam, что стало худшим результатом серии.

На третьем месте в списке разочарований — Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 (14,21%). В сети игроки критикуют линейный сюжет, слабые побочные задания и пустой открытый мир. Также среди претензий — несбалансированные бои, низкая производительность и слабая анимация.

При этом в исследовании подчёркивается: некоторые из этих игр часть респондентов относила к открытию года.

Стабильный интерес удерживают игры-«середнячки»

Исследование выделяет категорию проектов, которые не получили высоких оценок ни в открытии, ни в разочаровании, но при этом удержали стабильное внимание аудитории. К ним относятся:

Tainted Grail: The Fall of Avalon,

Cronos: The New Dawn,

Ghost of Yotei,

Dune: Awakening.

Эти игры обеспечили игрокам ровный, качественный опыт, сохранив баланс между ожиданиями и итоговым впечатлением. Хотя они не стали событиями года, их вклад в картину игрового сезона отмечен респондентами.

Сильнее всего в 2026 году в России ждут GTA 6

Среди будущих релизов, по итогам опроса, первое место заняла Grand Theft Auto 6 — игру ждут 47,44% респондентов, что делает её самым обсуждаемым будущим тайтлом.

GTA — это серия игр в жанре action с открытым миром, где игрок управляет преступником, свободно передвигается по городу, выполняет миссии и может взаимодействовать с окружающим миром как захочет. Игры известны большим уровнем свободы, погонями и перестрелками.

Создатели GTA 6 обещают улучшить анимацию, графику и детализацию мира, а также сделать перемещение NPC более естественным. Релиз игры запланирован на 19 ноября 2026 года.

На втором месте в списке ожиданий находится «Ведьмак 4» (37,36%). Создатели сообщают, что игра будет посвящена приключениям главной героини — Цири, которая только начинает свой путь ведьмака. Точная дата релиза неизвестна.

Третье место заняла игра Half-Life 3 — её ждут 29,85% игроков. Разработчик игру (компания Valve) официально не комментирует новости и слухи о следующей части игровой франшизы. Дата выхода тоже пока не называется.

Half-Life — научно-фантастический шутер от первого лица про учёного Гордона Фримена, который пытается выжить после эксперимента, открывшего портал в другое измерение. Враждебные инопланетяне атакуют лабораторию, а герой пытается выбраться, сражаясь с монстрами и спецназом.

В топ ожиданий, по итогам опроса, также входят игры: