Стартует прием заявок на конкурс «Лучший ОЦО России и СНГ 2021»

С 13 декабря 2021 года по 25 марта 2022 года группа компаний «Просперити Медиа» и портал CFO Russia проводят конкурс и премию «Лучший ОЦО России и СНГ 2021». Подать заявку можно до 4 марта.

В конкурсе заявлены следующие номинации:

«Лучший ОЦО по повышению эффективности»;

«Лучшая трансформация ОЦО»;

«Лучший проект цифровизации в ОЦО»;

«Лучший многофункциональный центр»;

«Лучший HR-ОЦО»;

«Лучший электронный документооборот»;

«Лучшая клиентская служба»;

«Лучший запуск ОЦО».

Чтобы принять участие, нужно:

оставить заявку на сайте, после организаторы вышлют необходимую информацию;

отправить заявку на получение анкеты в Excel-формате по почте на электронный адрес [email protected] , после этого придет анкета для заполнения;

, после этого придет анкета для заполнения; оплатить регистрационный взнос.

Организаторы отмечают, что от каждого ОЦО заполняется одна согласованная единая анкета, данные которой затем используются для определения лауреатов по всем номинациям.

Церемония награждения состоится 25 марта 2022 года в Москве в рамках вечернего приема Тридцатой конференции «Общие центры обслуживания — Саммит руководителей». Подробная информация — на сайте.