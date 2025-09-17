Продажи продукта зависят от правильного указания на ИИ

ИИ сегодня продает не сам по себе, а за счёт того, как его «упаковали». Опрос Битрикс24 показал: формулировка «Продукт с функцией AI» повышает интерес к покупке у 70% респондентов. Но стоит написать «создан с использованием ИИ» — и больше половины потенциальных клиентов уходят в отказ.

ИИ всё еще вызывает опасения

Парадокс в том, что 85% компаний ассоциируют отметку «ИИ» с инновационностью и трендом. При этом 70% верят, что такие технологии могут реально снизить операционные издержки, а треть ждёт роста выручки и маржинальности.

Но больше половины по-прежнему воспринимают упоминание AI как маркетинговую уловку. И платить больше за ИИ-решения бизнес не готов: треть компаний уверена, что оно вообще должно стоить дешевле.

Компании хотят прозрачности

Главный барьер — доверие. В глазах бизнеса ИИ должен быть не «чёрным ящиком», а инструментом, работающим под их правила.

83% компаний заявляют, что для них решающим фактором пользы ИИ станет успешное тестирование на собственных данных.

76% ждут полной прозрачности алгоритмов.

72% хотят, чтобы систему можно было контролировать или вовсе отключить.

«Бизнес тоже очень хорошо умеет считать деньги. Хайп вокруг технологии поутих, ожидания снизились, внедрять ИИ ради галочки руководители уже не хотят. Поэтому вопрос монетизации ИИ-продуктов выходит на первый план — никто не хочет переплачивать за то, что не принесет ощутимой пользы», — отметил директор по маркетингу Битрикс24 Александр Вартанян.

Нейросети вошли в повседневность

55% компаний опасаются, что внедрение ИИ ударит по безопасности данных. Половина боится сокращений персонала.

Но при этом рынок не спорит с тем, что ИИ уже стал новой цифровой реальностью: вопрос только в том, как именно его презентовать и как убедить бизнес в ценности ИИ-технологий.

Прорыв в будущем

Респонденты уверены: в ближайшие два года ИИ перевернет маркетинг, рекламу и создание контента — так считают 89%. Столько же ждут рывка в аналитике данных и прогнозировании.

На втором месте клиентский сервис и поддержка (70%), за ними автоматизация продаж и лидогенерации (63%).

Иными словами, именно те сферы, где цифры и тексты решают судьбу сделок, станут главным полигоном для ИИ-экспериментов.

ИИ в корпоративной среде — это не только про технологии, но и про язык, на котором о них говорят. От правильной этикетки зависит не меньше, чем от качества кода. И если бизнесу показать выгоду и снять страхи, искусственный интеллект станет не модным словом, а обязательной функцией каждого B2B-решения.

Фото: Lala Azizli / Unsplash