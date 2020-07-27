«Почта Mail.ru» предупредит пользователей о фишинговых письмах

«Почта Mail.ru» обновила технологию борьбы с фишинговыми письмами. Сервис будет дополнительно предупреждать пользователей, если у системы возникнут минимальные подозрения о наличии сомнительного контента. Об этом Rusbase рассказали представители сервиса.

Если сервис распознает содержание письма и найдет в нем угрозу мошенничества, всплывающая плашка предупредит об этом владельца аккаунта. Пользователь заранее будет знать о возможной опасности и сможет более внимательно оценить содержание письма.

После прочтения письма пользователь сможет пометить письмо как спам — если нажмет кнопку «Заблокировать». При клике на крестик плашка не появится до повторного открытия письма. По ссылке «Подробнее о фишинге» можно узнать, как работает технология защиты.

Выбор статуса письма говорит системе, можно ли доверять содержанию письма. Модели антифишинга запомнят эти действия, учтут их в последующих циклах обучения и в будущем будут сразу отправлять письмо в спам или показывать его без предупреждающей плашки.

Почта Mail.ru использует машинное обучение для борьбы с мошенническими письмами. «Антифишинг» включает в себя комплекс инструментов: модели компьютерного зрения, нейросети для обработки естественного языка, ансамблирование различных сигналов. Технологии позволяют выявлять спам и подозрительный контент, чтобы исключить перехват почтовых аккаунтов, банковских карт, получение доступа к платежным сервисам.