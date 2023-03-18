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Продажа Credit Suisse, последствия краха SVB, $100 млрд наличной валюты в РФ: главное для бизнеса 18 марта

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Крупнейший финансовый холдинг Швейцарии UBS может поглотить Credit Suisse, кредитно-финансовые организации по всему миру терпят убытки на фоне краха SVB, а биткоин вернулся на уровень июня 2022 года. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Продажа Credit Suisse, последствия краха SVB, $100 млрд наличной валюты в РФ: главное для бизнеса 18 марта

Россия

  • Объем наличной валюты на руках у россиян впервые превысил $100 млрд. По данным ЦБ, на 1 февраля 2023 года этот показатель равнялся $105,4 млрд в пересчете на доллары.

Финансы

  • Крупнейший финансовый холдинг Швейцарии UBS может приобрести банк Credit Suisse, испытывающий финансовые трудности.
  • Судьбу Silicon Valley Bank могут повторить по меньшей мере еще 186 банков (WSJ).
  • На фоне банкротства SVB акции крупнейших банков США, Европы и Японии подешевели на 16% или $459 млрд.
  • Стоимость биткоина превысила $27 тысяч впервые с июня 2022 года.

Фото: Michael Derrer Fuchs / Shutterstock

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