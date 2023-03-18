Крупнейший финансовый холдинг Швейцарии UBS может поглотить Credit Suisse, кредитно-финансовые организации по всему миру терпят убытки на фоне краха SVB, а биткоин вернулся на уровень июня 2022 года. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Продажа Credit Suisse, последствия краха SVB, $100 млрд наличной валюты в РФ: главное для бизнеса 18 марта