Маркетплейсы просят не запрещать продажу продуктов онлайн: это ударит по малому и среднему бизнесу

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к Дмитрию Григоренко и заместителю главы администрации президента Максиму Орешкину с просьбой не распространять нормы закона о торговле на онлайн-платформы, сообщает «Коммерсант». В отрасли считают, что возможные изменения приведут к фактической ликвидации продажи продовольствия через маркетплейсы.

Малый и средний бизнес торгует с покупателем через онлайн-платформы

Поводом для обращения стала февральская инициатива объединить производителей продуктов и традиционной розницы. Они предложили обязать цифровые платформы работать по тем же правилам, что и офлайн-сети: сначала выкупать товар у поставщика, а затем реализовывать его покупателю.

Сейчас часть поставщиков — преимущественно малый и средний бизнес — продают непортящуюся продукцию напрямую конечному потребителю. Платформа при этом обеспечивает техническую инфраструктуру: размещение предложений, обработку платежей и организацию доставки. Речь идёт о бакалее, кондитерских изделиях, БАДах, сухофруктах, снеках и детском питании.

По данным АКИТ, представленных «Коммерсантом», часть таких продаж составляет 4,3%. Именно этот механизм позволяет небольшим производителям быстро выводить ассортимент на рынки России, ЕАЭС и соседних стран.

Онлайн-магазины: закон был направлен на традиционную розницу

В объединении подчёркивают, что закон о торговле изначально был ориентирован на регулирование отношений в традиционной рознице, где поставщики конкурируют за ограниченное полочное пространство. В электронной коммерции физические ограничения отсутствуют, поэтому прямое перенесение прежней модели регулирования не учитывает специфику цифровых сервисов.

В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, напротив, говорят о необходимости единых норм к крупным каналам реализации продуктов. Там указывают, что магазины отвечают за качество товаров и соблюдение стандартов, тогда как маркетплейсы подобных обязательств в полном объеме не имеют, несмотря на рост их роли в сегменте.

Решение должно учесть интересы обеих сторон — но пока оно не принято

Окончательное решение по инициативе пока не принято. Источник «Коммерсанта» заявлял, что корректировка норм должна учитывать интересы обеих сторон — как офлайн-ритейла, так и онлайн-платформ. Он отмечал различия в требованиях к продаже продовольствия в традиционных магазинах и в цифровых сервисах.

В Минпромторге, сообщает «Коммерсант», дорабатывается проект «дорожной карты» по формированию национальной модели торговой деятельности. В документ заложен принцип выравнивания конкурентных условий между онлайн- и офлайн-каналами.

В Минэкономики отмечают, что продажи продовольствия через маркетплейсы пока занимают небольшую долю, хотя демонстрируют рост. В ряде населенных пунктов онлайн-заказ продуктов играет существенную роль из-за ограниченного выбора альтернатив, а пункты выдачи заказов все чаще рассматриваются как социально значимая инфраструктура. В ведомстве не считают необходимым вводить дополнительные ограничения и допускают возможность обсуждения расширения агентской модели и для традиционного ритейла.