Маркетплейсы просят не запрещать продажу продуктов онлайн: это ударит по малому и среднему бизнесу
Письма направлены в правительство и администрацию президента
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к Дмитрию Григоренко и заместителю главы администрации президента Максиму Орешкину с просьбой не распространять нормы закона о торговле на онлайн-платформы, сообщает «Коммерсант». В отрасли считают, что возможные изменения приведут к фактической ликвидации продажи продовольствия через маркетплейсы.
Малый и средний бизнес торгует с покупателем через онлайн-платформы
Поводом для обращения стала февральская инициатива объединить производителей продуктов и традиционной розницы. Они предложили обязать цифровые платформы работать по тем же правилам, что и офлайн-сети: сначала выкупать товар у поставщика, а затем реализовывать его покупателю.
Сейчас часть поставщиков — преимущественно малый и средний бизнес — продают непортящуюся продукцию напрямую конечному потребителю. Платформа при этом обеспечивает техническую инфраструктуру: размещение предложений, обработку платежей и организацию доставки. Речь идёт о бакалее, кондитерских изделиях, БАДах, сухофруктах, снеках и детском питании.
По данным АКИТ, представленных «Коммерсантом», часть таких продаж составляет 4,3%. Именно этот механизм позволяет небольшим производителям быстро выводить ассортимент на рынки России, ЕАЭС и соседних стран.
Онлайн-магазины: закон был направлен на традиционную розницу
В объединении подчёркивают, что закон о торговле изначально был ориентирован на регулирование отношений в традиционной рознице, где поставщики конкурируют за ограниченное полочное пространство. В электронной коммерции физические ограничения отсутствуют, поэтому прямое перенесение прежней модели регулирования не учитывает специфику цифровых сервисов.
В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, напротив, говорят о необходимости единых норм к крупным каналам реализации продуктов. Там указывают, что магазины отвечают за качество товаров и соблюдение стандартов, тогда как маркетплейсы подобных обязательств в полном объеме не имеют, несмотря на рост их роли в сегменте.
Решение должно учесть интересы обеих сторон — но пока оно не принято
Окончательное решение по инициативе пока не принято. Источник «Коммерсанта» заявлял, что корректировка норм должна учитывать интересы обеих сторон — как офлайн-ритейла, так и онлайн-платформ. Он отмечал различия в требованиях к продаже продовольствия в традиционных магазинах и в цифровых сервисах.
В Минпромторге, сообщает «Коммерсант», дорабатывается проект «дорожной карты» по формированию национальной модели торговой деятельности. В документ заложен принцип выравнивания конкурентных условий между онлайн- и офлайн-каналами.
В Минэкономики отмечают, что продажи продовольствия через маркетплейсы пока занимают небольшую долю, хотя демонстрируют рост. В ряде населенных пунктов онлайн-заказ продуктов играет существенную роль из-за ограниченного выбора альтернатив, а пункты выдачи заказов все чаще рассматриваются как социально значимая инфраструктура. В ведомстве не считают необходимым вводить дополнительные ограничения и допускают возможность обсуждения расширения агентской модели и для традиционного ритейла.
- Доля женщин-соискательниц в IT выросла на 11% за 4 года: на руководящие роли претендует каждая третья Доля женщин-соискательниц в IT в 2026 году выросла до 38% 19 февраля 2026, 05:00
- 27% россиян опасаются нейросетей: среди главных страхов — создание суперкомпьютера и порабощение человечества Треть россиян боится развития ИИ, половина не боится ничего 18 февраля 2026, 21:30
- Руководители лечатся в 1,5 раза дольше, чем линейный персонал: при этом только каждый пятый пациент — управленец Управленцы лечатся по ДМС реже других офисных сотрудников 18 февраля 2026, 20:30
- Анна Выборнова, клуб недвижимости «Движение»: «Через искренность получается хорошо устанавливать деловые связи» О партнёрствах на рынке недвижимости и искусстве делиться факапами 18 февраля 2026, 16:00