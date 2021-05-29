Марсианский вертолет NASA столкнулся с «аномалией» во время полета

Вертолет Ingenuity недавно завершил свой шестой полет. Однако это не произошло в запланированном режиме. При полете возникла проблема синхронизации изображений, полученных с навигационной камеры. Устройство давало вертолету неверную информацию о его местоположении.

«Несмотря на неожиданное движение из-за проблемы с обработкой изображений, Ingenuity преодолел последние 65 метров своего 215-метрового пути, благополучно приземлился и снова был готова к полету», — написали в NASA.

Различные подсистемы коптера продолжали выполнять свои функции, благодаря чему обеспечили полет, несмотря на аномалию. Вероятно, проблема возникла из-за сбоя в обработке одного изображения, что лишило вертолет возможности точно считывать время на изображениях, пишет Engadget. Команда NASA работает над исправлением проблемы. Однако инженеры уже отметили достаточную стабильность систем Ingenuity, которые позволяют продолжить полет даже в случае возникновения проблем.

Фото: NASA/JPL