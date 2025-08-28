У Wildberries в личном кабинете для селлеров новая опция

Wildberries добавил в личный кабинет отчёт по юнит-экономике — аналитический инструмент, который показывает реальную маржинальность продаж на уровне каждой позиции. Теперь продавцы могут в цифрах видеть, какие товары выводят бизнес в плюс, а какие — в минус. Расчёт строится по доходам и всем привязанным к продаже расходам: от комиссии до приёмки и хранения.

Аналитика — теперь по каждому товару

В новой вкладке маркетплейс впервые показывает не только выручку и комиссии, но и чистую прибыль по SKU, то есть уникальному идентификатору товарной позиции. Инструмент агрегирует данные о продажах за выбранный период и рассчитывает разницу между доходами и расходами по каждой единице товара. Это позволяет увидеть маржинальность — а значит, понять, какие товары в портфеле бизнеса отвечают зе прибыль.

Сюда же попадают накладные расходы: приёмка и хранение товара на складах. Эти издержки распределяются между товарами средневзвешенно, чтобы расчёты были максимально приближены к реальной экономике.

Группировка по марже

Ассортимент автоматически делится на три категории:

Высокая маржинальность (20% и выше) — рентабельные товары, на которых бизнес зарабатывает;

Средняя маржинальность (0%–20%) — позиции, которые «живут», но не выводят бизнес в прибыль;

Низкая маржинальность (ниже 0%) — убыточные товары, которые незаметно съедают оборот.

Продавец может фильтровать, выгружать и анализировать — и на основе данных принимать решения: менять цену, убирать товары, пересматривать закупки.

Как получить доступ

Функция доступна в подписке «Джем» на тарифе «Продвинутый». Найти её можно в разделе «Аналитика» → «Доходы и расходы» → «Юнит-экономика».

Отчёт выглядит как наглядная таблица со всеми продажами и маржой по каждой строке. Это делает процесс анализа не только возможным, но и быстрым: в отличие от внешних сервисов и Excel, всё автоматизировано внутри платформы.

Контекст

Для большинства продавцов Wildberries юнит-экономика до сих пор была чем-то «ручным» — считалась в таблицах (если считалась вообще). Теперь маркетплейс сам показывает: какие товары «тянут на себе» бизнес, а какие — работают в убыток.

Это особенно критично на фоне роста издержек, ужесточения логистики и ценовой конкуренции. Убытки по одному товару могут съесть прибыль по трём другим — и если этого не видно, бизнес вряд ли просуществует долго.