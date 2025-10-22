«Сферум» в мессенджере Mах используют более 10 млн человек

Аудитория образовательного пространства «Сферум» в мессенджере MAX превысила 10 млн пользователей. В августе 2025 года «Сферум» начал работу в шести пилотных регионах, а в октябре стал доступен по всей стране. Теперь «Сферум» — часть цифровой инфраструктуры, где можно учиться, общаться и обмениваться учебными материалами.

Ежедневная аудитория «Сферума» превышает 3 млн

Рост числа пользователей показывает, что «Сферум» стал одним из самых массовых цифровых образовательных инструментов в России. Еженедельная аудитория образовательного пространства в мессенджере MAX превышает 6 млн пользователей, а ежедневно им пользуются 3 млн человек..

«Сферум» в MAX объединяет школу, семью и технологии

Подписчики «Сферума» в MAX могут общаться в чатах, проводить видеозвонки и работать на интерактивной доске. В мессенджере доступны функции «Сбор файлов», «Помощник ученика», чат-бот «Пушкинская карта» и другие сервисы, созданные специально для образовательного процесса. Для учителей предусмотрен знак отличия — «академическая шапочка», которую получают только верифицированные педагоги.

В саму платформу «Сферум» интегрированы материалы федеральной платформы ФГИС «Моя школа» и приложение «Госуслуги. Моя школа». Через него школьники и родители могут видеть оценки, расписание и домашние задания.

В «Сферуме» по умолчанию активен безопасный режим для учеников

Для школьников с ролью «учащийся» в «Сферуме» в MAX включён «Безопасный режим» — по умолчанию он фильтрует контент и делает коммуникации внутри приложения защищёнными. Разработчики подчеркивают, что особое внимание уделено приватности и защите детской аудитории, чтобы цифровое общение оставалось комфортным и безопасным.

Контекст

«Сферум» развивается как часть национальной экосистемы цифрового образования. Интеграция с мессенджером MAX позволяет объединить привычные инструменты общения и школьные процессы в одном пространстве. Расширение аудитории и запуск по всей России делают «Сферум» одним из ключевых EdTech-проектов страны, обеспечивающих технологическую независимость и удобный доступ к обучению для миллионов семей.

Фото: Purrfect / Getty Images