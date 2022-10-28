«Мегафон» подключил сервис оплаты частями от «Яндекса» к розничной сети

«Мегафон» подключил сервис оплаты частями «Яндекс Сплит» к своей розничной сети. Для оформления покупки понадобится только номер телефона. Оплатить товар можно в несколько равных траншей – в течение двух, четырех или шести месяцев.
Покупки в розничной сети «Мегафона» теперь можно совершить в рассрочку с помощью сервиса оплаты частями «Яндекс Сплит», сообщили в «Мегафоне».
Частями можно оплатить покупку или услугу стоимостью от 800 до 100 тысяч рублей. Первый платеж должен быть не менее 25% от стоимости товара, остальные средства нужно будет внести в течение двух, четырех или шести месяцев.
Для оформления покупки нужен номер телефона и аккаунт в «Яндексе». Деньги за покупку спишут с банковской карты покупателя.
80% покупок частями приходится на смартфоны, сообщили в «Мегафоне». Также с помощью сервиса клиенты оплачивают наушники и аксессуары.
Фото на обложке: Pavel Sapozhnikov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Краш-тест сайтов: взяли под прицел операторов «большой тройки»
- 2 «Яндекс» присматривается к запуску сервиса такси в Алжире
- 3 «Яндекс.Маркет» запустит сервис перепродажи вещей частных лиц
- 4 «Яндекс.Бизнес» — полный гайд для компаний
- 5 «Яндекс» будет доставлять посылки, а VK станет монополистом на рынке медиа — прогнозы
ВОЗМОЖНОСТИ
28 октября 2022
30 октября 2022
30 октября 2022