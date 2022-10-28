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«Мегафон» подключил сервис оплаты частями от «Яндекса» к розничной сети

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Мегафон» подключил сервис оплаты частями «Яндекс Сплит» к своей розничной сети. Для оформления покупки понадобится только номер телефона. Оплатить товар можно в несколько равных траншей – в течение двух, четырех или шести месяцев.

«Мегафон» подключил сервис оплаты частями от «Яндекса» к розничной сети

Покупки в розничной сети «Мегафона» теперь можно совершить в рассрочку с помощью сервиса оплаты частями «Яндекс Сплит», сообщили в «Мегафоне».

Частями можно оплатить покупку или услугу стоимостью от 800 до 100 тысяч рублей. Первый платеж должен быть не менее 25% от стоимости товара, остальные средства нужно будет внести в течение двух, четырех или шести месяцев.    

Для оформления покупки нужен номер телефона и аккаунт в «Яндексе». Деньги за покупку спишут с банковской карты покупателя. 

80% покупок частями приходится на смартфоны, сообщили в «Мегафоне». Также с помощью сервиса клиенты оплачивают наушники и аксессуары.

Фото на обложке: Pavel Sapozhnikov / Shutterstock

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