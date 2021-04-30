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Мемы уходят с молотка: «девочка-катастрофа» продала знаменитую фотографию за 180 ETH

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Зои Рот, героиня мема Disaster Girl («Девочка-катастрофа»), продала фотографию, сделавшую её знаменитой, в формате NFT.

Мемы уходят с молотка: «девочка-катастрофа» продала знаменитую фотографию за 180 ETH

NFT-фотография была выставлена на аукционе Foundation 16 апреля, сообщает MarketWatch

Лот был закрыт за 180 Ethereum (приблизительно 37 млн рублей — прим. RB.RU). Покупателем стал пользователь под ником 3FMusic.

При этом Зои Рот сохранит авторские права на изображение и будет получать 10% от каждой перепродажи NFT. 

Фотография была сделана в 2004 году отцом девочки Дейвом Ротом. В 2008 году изображение было опубликовано в журнале JPG Magazine, после чего стало популярным мемом среди пользователей Интернета.

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Фото: Dave Roth.

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