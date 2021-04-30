Мемы уходят с молотка: «девочка-катастрофа» продала знаменитую фотографию за 180 ETH

Зои Рот, героиня мема Disaster Girl («Девочка-катастрофа»), продала фотографию, сделавшую её знаменитой, в формате NFT.
NFT-фотография была выставлена на аукционе Foundation 16 апреля, сообщает MarketWatch.
Лот был закрыт за 180 Ethereum (приблизительно 37 млн рублей — прим. RB.RU). Покупателем стал пользователь под ником 3FMusic.
При этом Зои Рот сохранит авторские права на изображение и будет получать 10% от каждой перепродажи NFT.
Фотография была сделана в 2004 году отцом девочки Дейвом Ротом. В 2008 году изображение было опубликовано в журнале JPG Magazine, после чего стало популярным мемом среди пользователей Интернета.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Dave Roth.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что значит для бизнеса появление цифрового рубля
- 2 Рынок цифровых валют: что тут происходит и какие технологии самые перспективные
- 3 Не только «Сбер», «Тинькофф» и «Яндекс»: финтех-дайджест
- 4 В Великобритании хотят засудить YouTube, а хакерам Пентагона помогает ИИ: TechTrends-дайджест
- 5 Время действовать: как открыть стартап в швейцарской Криптодолине