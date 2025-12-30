Meta* покупает сингапурский стартап Manus, производящий ИИ-агентов, — сумма сделки составит $2 млрд
Meta* покупает ИИ-стартап Manus за $2 млрд
Manus завирусился после ролика об ИИ-агенте
ИИ-стартап Manus, базирующийся в Сингапуре, привлёк широкое внимание аудитории весной 2025 года благодаря всего одному видео. В ролике показывалось, как ИИ-агент выполняет прикладные задачи, включая отбор кандидатов на работу, планирование путешествий и анализ инвестиционных портфелей.
В момент запуска компания заявляла, что её решение превосходит продукт Deep Research от OpenAI. Видео быстро распространилось в профессиональном сообществе и социальных сетях, сделав Manus одной из самых обсуждаемых новых ИИ-компаний Кремниевой долины.
Оценка Manus в апреле 2025-го составила $500 млн
В апреле 2025 года, спустя несколько недель после запуска Manus, венчурный фонд Benchmark стал главным инвестором, вложив в компанию $75 млн. По его итогам оценка Manus составила $500 млн, а партнёр Benchmark Четан Путтагонта вошёл в совет директоров компании.
Ранее стартап также привлёк $10 млн от , и . Несмотря на критику ценовой модели — подписка стоила $39 или $199 в месяц, — компания сообщила, что привлекла миллионы пользователей и достигла $100 млн годовой выручки.
Для Meta* новый ИИ-стартап — продукт с работающей бизнес-моделью
По данным The Wall Street Journal, переговоры о покупке начались после того, как Manus продемонстрировал устойчивый рост пользовательской базы и выручки.
Для Meta* сделка стала значимой на фоне масштабных инвестиций в ИИ-инфраструктуру. Manus рассматривается как ИИ-продукт с уже подтверждённой бизнес-моделью и регулярной выручкой, что выделяет его на фоне многих других проектов в отрасли.
Manus продолжит работу автономно — но будет интегрирован в экосистему Meta*
Meta* заявила, что после сделки Manus продолжит работать как самостоятельная компания. При этом технологии и ИИ-агенты стартапа будут постепенно интегрированы в Facebook*, Instagram* и WhatsApp*.
В этих сервисах уже доступен чат-бот Meta* AI, и приобретение Manus позволит расширить функциональность платформ за счёт готовых ИИ-решений.
Контекст
Meta* также развивает собственные решения на основе искусственного интеллекта. В декабре компания объявила о разработке новой ИИ-модели под кодовым названием Mango, которая будет создавать изображения и видео. По словам директора по ИИ компании Александра Вана, релиз модели планируется в первой половине 2026 года.
*WhatsApp, Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной экстремисткой организацией и запрещённой в РФ
- 1 Рынок ИИ создал более 50 новых миллиардеров в 2025 году: сектор привлёк свыше $200 млрд инвестиций ИИ сделал миллиардерами более 50 человек в 2025 году 26 декабря 2025, 11:00
- 2 Яндекс Маркет внедрил ИИ для поиска подозрительных заказов с оплатой в ПВЗ — нейросети быстрее выявляют мошенников Яндекс Маркет начал использовать ИИ для защиты от мошенников 25 декабря 2025, 16:30
- 3 Nvidia купила активы ИИ-стартапа Groq за $20 млрд: ключевые сотрудники, включая CEO, уйдут работать в бигтех Nvidia купила активы ИИ-стартапа Groq за $20 млрд 25 декабря 2025, 11:05
- 4 ON Медиа тестирует сервис для планирования досуга: ИИ формирует рекомендации на основе интересов пользователя ON Медиа тестирует ИИ-сервис с рекомендациями досуга 25 декабря 2025, 09:00