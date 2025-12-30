Meta* покупает ИИ-стартап Manus за $2 млрд

Meta* объявила о покупке стартапа Manus, сообщает TechCrunch. Сумма сделки составила $2 млрд и соответствует оценке, на которую компания рассчитывала в следующем раунде инвестиций. После закрытия сделки Manus сохранит операционную независимость, а его технологии будут интегрированы в экосистему Meta*.

Manus завирусился после ролика об ИИ-агенте

ИИ-стартап Manus, базирующийся в Сингапуре, привлёк широкое внимание аудитории весной 2025 года благодаря всего одному видео. В ролике показывалось, как ИИ-агент выполняет прикладные задачи, включая отбор кандидатов на работу, планирование путешествий и анализ инвестиционных портфелей.

В момент запуска компания заявляла, что её решение превосходит продукт Deep Research от OpenAI. Видео быстро распространилось в профессиональном сообществе и социальных сетях, сделав Manus одной из самых обсуждаемых новых ИИ-компаний Кремниевой долины.

Оценка Manus в апреле 2025-го составила $500 млн

В апреле 2025 года, спустя несколько недель после запуска Manus, венчурный фонд Benchmark стал главным инвестором, вложив в компанию $75 млн. По его итогам оценка Manus составила $500 млн, а партнёр Benchmark Четан Путтагонта вошёл в совет директоров компании.

Ранее стартап также привлёк $10 млн от Tencent*Крупнейшая технологическая корпорация Китая, ZhenFund*Китайский венчурный фонд ранних стадий и HSG*Один из крупнейших венчурных фондов Азии. Несмотря на критику ценовой модели — подписка стоила $39 или $199 в месяц, — компания сообщила, что привлекла миллионы пользователей и достигла $100 млн годовой выручки.

Для Meta* новый ИИ-стартап — продукт с работающей бизнес-моделью

По данным The Wall Street Journal, переговоры о покупке начались после того, как Manus продемонстрировал устойчивый рост пользовательской базы и выручки.

Для Meta* сделка стала значимой на фоне масштабных инвестиций в ИИ-инфраструктуру. Manus рассматривается как ИИ-продукт с уже подтверждённой бизнес-моделью и регулярной выручкой, что выделяет его на фоне многих других проектов в отрасли.

Manus продолжит работу автономно — но будет интегрирован в экосистему Meta*

Meta* заявила, что после сделки Manus продолжит работать как самостоятельная компания. При этом технологии и ИИ-агенты стартапа будут постепенно интегрированы в Facebook*, Instagram* и WhatsApp*.

В этих сервисах уже доступен чат-бот Meta* AI, и приобретение Manus позволит расширить функциональность платформ за счёт готовых ИИ-решений.

Контекст

Meta* также развивает собственные решения на основе искусственного интеллекта. В декабре компания объявила о разработке новой ИИ-модели под кодовым названием Mango, которая будет создавать изображения и видео. По словам директора по ИИ компании Александра Вана, релиз модели планируется в первой половине 2026 года.

*WhatsApp, Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной экстремисткой организацией и запрещённой в РФ