Meta* создает ИИ-модель Mango — для изображений и видео

Meta* разрабатывает новую ИИ-модель искусственного интеллекта для генерации изображений и видео под кодовым названием Mango. Как сообщили в WSJ, о планах компании рассказал директор по ИИ Meta* Александр Ван во время внутренней сессии вопросов и ответов с руководством. По его словам, релиз модели ожидается в первой половине 2026 года.

Фокус на визуальный ИИ

По словам Александра Вана, Mango станет специализированной моделью для работы с визуальным контентом. В Meta* это направление считают одним из ключевых — и для массового пользователя, и для растущего рынка ИИ-продуктов.

В последние месяцы генерация изображений и видео превратилась в одно из главных полей конкуренции между крупнейшими разработчиками ИИ. Такие функции напрямую влияют на вовлечённость пользователей и частоту возврата в сервис.

Рынок ускоряется — Meta* пытается не отставать

Meta* уже предпринимала шаги в этом направлении. В сентябре компания запустила видеогенератор Vibes, разработанный совместно со стартапом Midjourney. Менее чем через неделю OpenAI представила собственный видеогенератор Sora, усилив давление на рынок.

Google также активно наращивает присутствие на рынке визуального ИИ. После запуска инструмента генерации изображений Nano Banana рост аудитории Gemini особенно ускорился: число активных пользователей увеличилось с 450 млн летом — до более чем 650 млн к концу октября.

Глава OpenAI Сэм Альтман отметил, что генерация изображений остаётся одной из самых «залипательных» функций ИИ-сервисов — именно она формирует привычку пользователей возвращаться к продукту.

Теперь в основе направления — коммерциализация ИИ

Разработка Mango вписывается в более широкий стратегический разворот Meta* в сфере ИИ. Как ранее сообщал Bloomberg, компания постепенно уходит от философии open source и делает ставку на закрытые, коммерчески масштабируемые модели.

В рамках этой стратегии Meta* также готовит новое поколение текстовой языковой модели под кодовым названием Avocado. Проект обещают представить одновременно с Mango — уже в 2026 году.

Для новой стратегии — новая команда

Разработка Mango происходит на фоне масштабных организационных изменений внутри Meta*. Так, летом компания провела реорганизацию ИИ-команд и создала подразделение Meta Superintelligence Labs, пригласив Александра Вана, основателя Scale AI, на позицию директора по искусственному интеллекту.

Генеральный директор Meta* Марк Цукерберг лично участвовал в формировании новой команды. По данным источников, за несколько месяцев компания привлекла более 20 исследователей из OpenAI и собрала штат из 50+ специалистов с экспертизой в машинном обучении, инфраструктуре и разработке моделей.

Контекст

ИИ стал приоритетным направлением инвестиций Meta*. Компания перераспределяет ресурсы в пользу вычислительных мощностей, дата-центров и кадрового состава, одновременно сокращая расходы на метавселенную и VR-направление.

Ранее Цукерберг заявлял, что в ближайшие годы Meta* планирует направить сотни миллиардов долларов на развитие ИИ-инфраструктуры. При этом рынок сохраняет осторожность: инвесторы продолжают следить за тем, смогут ли масштабные вложения трансформироваться в устойчивую выручку.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ