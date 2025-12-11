Новая стратегия развития ИИ: Meta* готовит первую закрытую модель Avocado — Цукерберг лично курирует разработку
Meta* Марка Цукерберга готовит закрытую ИИ-модель Avocado
Meta* меняет стратегию в сфере искусственного интеллекта и переходит от философии открытости к коммерции. По информации Bloomberg, Марк Цукерберг лично включился в ежедневную работу команды — и теперь курирует разработку закрытой ИИ-модели под кодовым названием Avocado.
Meta* переходит к монетизируемым ИИ-моделям
В планах компании — представить новинку Avocado уже весной 2026 года. По данным источников Bloomberg, модель может выйти в закрытом формате — компания сохранит полный контроль над технологиями и будет продавать доступ клиентам.
Решение сближает стратегию Meta* с подходом OpenAI и Google, которые уже давно выводят на рынок закрытые коммерчески масштабируемые модели.
Разворот в сторону коммерческих разработок произошёл после того, как открытая модель Llama 4 разочаровала Цукерберга и значительную часть индустрии. После релиза глава Meta* пересмотрел состав команды, отстранил от проекта часть сотрудников и привлёк специалистов мирового уровня, в том числе Александра Вана из Scale AI.
Новая «элитная» группа под личным контролем Марка Цукерберга
Отвечать за создание Avocado и будущих моделей компании будет новое подразделение TBD Lab. По данным Bloomberg, лаборатория расположена рядом с офисом Цукерберга, чтобы он мог ежедневно контролировать процесс.
Известно также, что в обучении Avocado используются сторонние модели конкурентов — включая Google Gemma, OpenAI gpt-oss и Qwen от Alibaba. Это демонстрирует полный разворот от риторики начала 2020-х, когда Meta* делала ставку на собственные решения.
Meta* отказывается от открытых источников — и это отражается на корпоративной культуре
По информации Bloomberg, внутри компании сотрудникам рекомендовали временно прекратить публично обсуждать Llama и тему open source, пока руководство определяет новую стратегию.
Одним из символов этой перестройки стало увольнение Янна Лекуна — главного идеолога открытых ИИ-моделей и одного из самых известных исследователей в мире. По данным Bloomberg, его отстраняли от публичных выступлений ещё до ухода, потому что его позиция расходилась с новым курсом Meta*.
Проект Behemoth — «преемник» Llama 4 — и вовсе оказался закрыт.
Суперинтеллект, регуляторы и внутренняя критика
Meta* заявляет, что цель нового направления — создание систем уровня «суперинтеллекта», способных превосходить человека в выполнении сложных задач. Но внутри компании и на международной арене этот термин вызывает опасения.
По данным Bloomberg, Meta* заказала исследования того, как термин воспринимают регуляторы. Выяснилось, что в Европе слово superintelligence вызывает тревогу и ассоциируется с неконтролируемым ИИ. В США отдельные лидеры технологической индустрии — включая Стива Возняка и Ричарда Брэнсона — призывают запретить разработку суперинтеллекта, пока не появятся гарантии безопасности.
Ставка на ИИ вынуждает менять бюджет
В 2025 году искусственный интеллект стал главным направлением инвестиций Meta*. В ближайшие три года Марк Цукерберг и вовсе пообещал вложить в американскую инфраструктуру $600 млрд — в основном на вычислительные мощности, дата-центры и кадровый состав.
Компания также перераспределяет ресурсы: инвестиции в VR и метавселенную урезаются в пользу ИИ-продуктов, AR-очков и смежного оборудования.
После очередного обещания увеличить расходы на ИИ до 2026 года акции Meta* выросли на фоне надежд, что компания уменьшит траты на метавселенную — но опасения относительно долгой окупаемости ИИ-проектов сохраняются.
Сложности внутри команды — сокращения и выгорание на фоне неудач
Несмотря на масштабные вложения, Meta* пока не показала значительных публичных результатов. Несколько ключевых сотрудников новосозданной Meta* Superintelligence Labs уже покинули компанию спустя недели после прихода.
Так, в октябре Meta* сократила 600 человек из ИИ-подразделений, включая исследовательскую FAIR — это стало ещё одним сигналом стратегического поворота от академических исследований к прикладной, монетизируемой разработке.
Контекст
Чтобы новая стратегия сработала, Meta* предстоит доказать инвесторам, регуляторам и пользователям, что переход к закрытым ИИ-моделям принесёт реальную выгоду — и не усилит страхи общества перед сверхмощными алгоритмами.
Успех Avocado станет тестом не только для Meta*, но и лично для Цукерберга, который впервые за долгое время глубоко вмешивается в инженерную работу.
*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ
Фото: Dimitrios Kambouris / Staff / Getty Images
