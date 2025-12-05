Марк Цукерберг разочаровался в VR: Meta* урезает бюджеты

Марк Цукерберг разочаровался в метавселенных: Meta* хочет сократить бюджет на разработку VR-направления на 30%
Meta* планирует значительно скорректировать бюджет проектов, связанных с виртуальной реальностью и метавселенными. Как сообщает Bloomberg, в рамках следующего года компания хочет заметно сократить финансирование направления Reality Labs, занимающееся VR-разработками. Предварительные оценки показывают, что бюджет может уменьшиться сразу на 30%.
В планах — оптимизация трат и увольнения
Инициатива стала частью ежегодного бюджетного планирования. По информации источников Bloomberg, Марк Цукерберг поручил топ-менеджерам рассмотреть вариант 10-процентного сокращения по большинству направлений — это стандартная практика для компании в последние годы.
Более глубокие сокращения предложены именно для группы «метавселенных», поскольку Meta* не увидела ожидаемого роста конкуренции в индустрии VR/AR. Вероятно, масштабное уменьшение трат — до 30% — затронет подразделение Round Labs, отвечающее за виртуальные миры Horizon Worlds и VR-устройства Quest.
По данным Bloomberg, изменения в бюджете могут привести к увольнениям уже в январе, однако окончательных решений пока нет.
Убытки «метавселенных» и VR превысили $70 млрд
С начала 2021 года направление Reality Labs, занимающееся «метавселенными» и VR, принесло более $70 млрд убытков. На этом фоне инвесторы неоднократно выражали обеспокоенность масштабом расходов, а регуляторы — вопросами безопасности пользователей в виртуальных мирах.
Акции Meta* на новостях о возможных сокращениях выросли более чем на 5% — это стало крупнейшим внутридневным ростом с июля. Сама Meta* отказалась комментировать планы по оптимизации.
Контекст
Несмотря на публичные заявления Цукерберга о потенциале метавселенной, компания уже несколько месяцев перераспределяет ресурсы в пользу развития больших ИИ-моделей и продуктов на их основе.
К приоритетам относятся:
- Meta* AI,
- линейка моделей Llama,
- ИИ-функции для приложений компании,
- продукты, связанные с умными очками Ray-Ban с интеграцией ИИ.
Некоторые аналитики, включая экспертов Forrester, ранее предполагали, что Meta* может закрыть проекты Horizon Worlds, чтобы сосредоточить ресурсы на ИИ-направлении. При этом недавно компания привлекла ведущего дизайнера Apple для усиления экспертизы в области потребительских устройств следующего поколения.
*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
