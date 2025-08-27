Лучшие банки для миллионеров в 2025-м — Sber, ВТБ и А-Клуб

Forbes опубликовал рейтинг лучших банков в сегменте private banking. В 2025 году в список вошли 17 игроков, работающих со сверхкрупными частными капиталами. Вместо жёсткой табели — деление на четыре группы: «платина», «золото», «серебро» и «бронза».

Крупные деньги — в узком кругу

Рынок private banking в России пережил внутреннюю перезагрузку: после ухода иностранных игроков сегмент практически полностью стал локальным. В 2025 году Forbes в десятый раз составил рейтинг банков для миллионеров — но вместо ранжирования по местам редакция решила распределить участников по уровням, близким по баллам, чтобы отразить реальную конкуренцию.

В основу оценки легли операционные показатели (60% веса), мнение аналитиков Frank RG (30%) и голосование самих участников рынка (10%).

Рейтинг лучших банков по версии Forbes — 2025

Платина

Sber Private Banking — лидер по инфраструктуре, экосистеме и цифровому семейству продуктов. Порог входа — от 100 млн ₽.

ВТБ Private Banking — сильный игрок с фокусом на семейные офисы и налогообложение. Порог входа — от 15 млн ₽.

А-Клуб (Альфа-Банк) — делает ставку на инвестиции и lifestyle. Есть ЗПИФы на Toncoin и бизнес-зал в Шереметьево. Вход — от 30–60 млн ₽.

Золото

ПСБ

Совкомбанк

Т-Банк

Эта тройка банков представляет устойчивый mid-tier. Часто конкурируют не по объёму активов, а по гибкости решений.

Серебро

БКС Ультима

Дом.РФ

МКБ

Локо-Банк

МТС Банк

РСХБ

Банки делают ставки на инвестиции, ЗПИФы, ЦФА и альтернативные активы. Многие расширяют лайфстайл-сегмент. Пороги входа — от 10 до 50 млн ₽.

Бронза

BSPB

Зенит

ОТП

Уралсиб

Экспобанк

Эти участники рынка чаще делают ставку на индивидуальный подход и сервис «под ключ» с низким порогом входа.

Ставки диктуют стратегию

В первой половине 2025 года частные капиталы двигались туда, где проще и надёжнее. На фоне ключевой ставки в 21% большая часть клиентов выбирала не рискованные стратегии, а банальные, но доходные рублёвые депозиты. Доходность по вкладам до 25% на длинных сроках делала выбор очевидным.

Даже те, кто обычно предпочитает фондовый рынок или индивидуальные инвестиции, массово перекладывались в сберегательные инструменты, сообщили участники рынка Forbes. У многих банков доля депозитов в портфелях клиентов достигла рекордных значений. При этом даже по мере снижения ключевой ставки интерес к этим продуктам остаётся высоким — доходности всё ещё двузначные, а структура портфелей инерционно сохраняется.

Цифровые активы и эмоциональная инвестиция

Уход от валютных решений и общий тренд на локализацию вызвали всплеск интереса к цифровым финансовым активам. В 2025 году private-подразделения банков начали предлагать клиентам линейку продуктов, «упакованных» в ЦФА — от традиционных решений, вроде золота и недвижимости, до экспериментальных: вина, ювелирных изделий и произведений искусства.

Криптовалютные инструменты тоже получили институциональный облик: появились ЗПИФы, привязанные к Toncoin, а также инвестиционные продукты, отражающие динамику фондов на биткоин и эфир. Для клиентов это стало одновременно и точкой входа в «крипту», и возможностью диверсифицировать портфель без ухода в нерегулируемую зону.

Оптимизация на фоне прогрессивного налога

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ в 2025 году заметно изменило структуру запросов частных клиентов. Те, кто оказался в категории «20–22%», начали искать инструменты, позволяющие оптимизировать налоговую нагрузку. В ответ банки расширили линейку юридически выверенных решений — от классических фэмили-офисов до создания личных фондов и паевых структур.

Сейчас многие private-подразделения активно помогают клиентам в реструктуризации собственности: используют отсрочку налогообложения в ЗПИФах, упрощённые режимы в фондах и передают активы через безналоговые механизмы. Всё это делает private banking не просто финансовым, но и юридическим продуктом.

Контекст

Private banking в России всё чаще становится полноценной lifestyle-инфраструктурой. Помимо управления активами, клиентам предлагают помощь с покупкой зарубежной недвижимости, медицинским сопровождением, образованием для наследников и предметами роскоши.