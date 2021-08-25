Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Минэк направит почти 300 млн рублей на субсидирование выхода компаний МСП на фондовый рынок

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Минэкономразвития завершило отбор компаний, которым предоставит субсидии на компенсацию затрат по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже, говорится в сообщении ведомства.

Минэк направит почти 300 млн рублей на субсидирование выхода компаний МСП на фондовый рынок

В период с 1 июня по 1 июля 2021 года в Минэкономразвития было подано 25 заявок от 19 компаний, из которых было отобрано 24 заявки от 18 компаний.

В 2021 году в целях компенсации части затрат по выпуску акций и облигаций на поддержку компаний МСП выделено 27 млн рублей. Еще 266 млн рублей выделено для компенсации части затрат по выплате купонного дохода по облигациям.

Субсидии предоставляются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Предполагается, что эти меры позволят повысить доступность для МСП инструментов привлечения средств на фондовой бирже. На данный момент Минэкономразвития проводит заключение соглашений с компаниями.

Список эмитентов, прошедших отбор:

  1. «Регион-Продукт»;
  2. «Новосибирскхлебопродукт»;
  3. «ЦГРМ «Генетико»;
  4. «Ламбумиз»;
  5. «Брайт Финанс»;
  6. «Завод КЭС»;
  7. «Кузина»;
  8. «Мессис»;
  9. «НЗРМ»;
  10. «Охта Групп»;
  11. «Ред Софт»;
  12. «Сибирский КХП»;
  13. «С-Инновации»;
  14. «Талан-Финанс»;
  15. «Трейдберри»;
  16. «ЭБИС»;
  17. НПП «Моторные Технологии»;
  18. «Светофор Групп».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: G-Stock Studio / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Китайский агрегатор такси DiDi раскрыл число пользователей в России
  2. 2 МТС выделит до 2 млн рублей на тестирование онлайн-платформ для шеринга и trade-in гаджетов
  3. 3 Масштабное мышление: почему стартапы решаются строить гигафабрики
  4. 4 Начинать разработку IT-продукта с ТЗ — устаревший подход. Как действовать правильно?
  5. 5 «Быстро, дешево и без ошибок — это утопия. Поэтому мы делаем средне»: история стартапа ClimateGuard
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

25 августа 2021

Школа Бизнеса

25 августа 2021

DIGITAL LEAGUE

27 августа 2021

Запуск проекта со «Свезой»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма