Минэк направит почти 300 млн рублей на субсидирование выхода компаний МСП на фондовый рынок

Минэкономразвития завершило отбор компаний, которым предоставит субсидии на компенсацию затрат по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже, говорится в сообщении ведомства.

В период с 1 июня по 1 июля 2021 года в Минэкономразвития было подано 25 заявок от 19 компаний, из которых было отобрано 24 заявки от 18 компаний.

В 2021 году в целях компенсации части затрат по выпуску акций и облигаций на поддержку компаний МСП выделено 27 млн рублей. Еще 266 млн рублей выделено для компенсации части затрат по выплате купонного дохода по облигациям.

Субсидии предоставляются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Предполагается, что эти меры позволят повысить доступность для МСП инструментов привлечения средств на фондовой бирже. На данный момент Минэкономразвития проводит заключение соглашений с компаниями.

Список эмитентов, прошедших отбор:

«Регион-Продукт»; «Новосибирскхлебопродукт»; «ЦГРМ «Генетико»; «Ламбумиз»; «Брайт Финанс»; «Завод КЭС»; «Кузина»; «Мессис»; «НЗРМ»; «Охта Групп»; «Ред Софт»; «Сибирский КХП»; «С-Инновации»; «Талан-Финанс»; «Трейдберри»; «ЭБИС»; НПП «Моторные Технологии»; «Светофор Групп».

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