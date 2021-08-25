Минэк направит почти 300 млн рублей на субсидирование выхода компаний МСП на фондовый рынок

Минэкономразвития завершило отбор компаний, которым предоставит субсидии на компенсацию затрат по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже, говорится в сообщении ведомства.
В период с 1 июня по 1 июля 2021 года в Минэкономразвития было подано 25 заявок от 19 компаний, из которых было отобрано 24 заявки от 18 компаний.
В 2021 году в целях компенсации части затрат по выпуску акций и облигаций на поддержку компаний МСП выделено 27 млн рублей. Еще 266 млн рублей выделено для компенсации части затрат по выплате купонного дохода по облигациям.
Субсидии предоставляются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Предполагается, что эти меры позволят повысить доступность для МСП инструментов привлечения средств на фондовой бирже. На данный момент Минэкономразвития проводит заключение соглашений с компаниями.
Список эмитентов, прошедших отбор:
- «Регион-Продукт»;
- «Новосибирскхлебопродукт»;
- «ЦГРМ «Генетико»;
- «Ламбумиз»;
- «Брайт Финанс»;
- «Завод КЭС»;
- «Кузина»;
- «Мессис»;
- «НЗРМ»;
- «Охта Групп»;
- «Ред Софт»;
- «Сибирский КХП»;
- «С-Инновации»;
- «Талан-Финанс»;
- «Трейдберри»;
- «ЭБИС»;
- НПП «Моторные Технологии»;
- «Светофор Групп».
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Фото на обложке: G-Stock Studio /
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