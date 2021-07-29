«Сколково» в партнерстве с компаниями «Уралхим» и «Норникель» запустила MineTech 2021. Цель программы — найти технологические проекты и команды из горнорудной отрасли и помочь им в развитии. Участие бесплатное. Подать заявку можно до 1 сентября.

Идет прием заявок на участие в программе MineTech 2021 в сфере горнорудной промышленности