Идет прием заявок на участие в программе MineTech 2021 в сфере горнорудной промышленности

Евгения Хрисанфова
«Сколково» в партнерстве с компаниями «Уралхим» и «Норникель» запустила MineTech 2021. Цель программы — найти технологические проекты и команды из горнорудной отрасли и помочь им в развитии. Участие бесплатное. Подать заявку можно до 1 сентября.
Идет прием заявок на участие в программе MineTech 2021 в сфере горнорудной промышленностиЕвгения Хрисанфова
Организаторы предлагают:
- поддержку экспертов и менторов «Сколково»;
- помощь в привлечении инвестиций и увеличении количества продаж;
- пилотный проект с корпорациями;
- возможность вывести продукт на российский и международный рынки;
- общение с потенциальными заказчиками.
Программа поделена на два направления:
- Технологии по цепочке создания стоимости: поиск, разведка и прогнозирование запасов, проектирование и строительство инфраструктуры, добыча, обогащение, транспортировка и другое.
- Сквозные технологии: промышленная безопасность, автоматизация, сокращение выбросов, переработка отходов, цифровые технологии и другие сферы.
Подать заявку могут как действующие технологические компании, так и стартапы на ранней стадии и команды исследователей.
Подробности и форма для заявки — на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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