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Идет прием заявок на участие в программе MineTech 2021 в сфере горнорудной промышленности

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

«Сколково» в партнерстве с компаниями «Уралхим» и «Норникель» запустила MineTech 2021. Цель программы — найти технологические проекты и команды из горнорудной отрасли и помочь им в развитии. Участие бесплатное. Подать заявку можно до 1 сентября.

Идет прием заявок на участие в программе MineTech 2021 в сфере горнорудной промышленности

Организаторы предлагают:

  • поддержку экспертов и менторов «Сколково»;
  • помощь в привлечении инвестиций и увеличении количества продаж;
  • пилотный проект с корпорациями;
  • возможность вывести продукт на российский и международный рынки;
  • общение с потенциальными заказчиками.

Программа поделена на два направления:

  1. Технологии по цепочке создания стоимости: поиск, разведка и прогнозирование запасов, проектирование и строительство инфраструктуры, добыча, обогащение, транспортировка и другое.
  2. Сквозные технологии: промышленная безопасность, автоматизация, сокращение выбросов, переработка отходов, цифровые технологии и другие сферы.

Подать заявку могут как действующие технологические компании, так и стартапы на ранней стадии и команды исследователей.

Подробности и форма для заявки — на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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