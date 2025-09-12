Умный дом снижает энергопотребление на 12%

«Умный дом» больше не игрушка для айтишников и фанатов гаджетов. Яндекс вместе с Центром исследований и экологического инжиниринга HPBS доказал: автоматизация снижает энергопотребление на 12% и уменьшает выбросы СО₂.

Эксперимент в типовой квартире

В качестве тестовой площадки была выбрана квартира в доме серии П-44Т — одном из самых распространённых типов жилья в России. В ней проживает семья из четырёх человек, что позволило смоделировать максимально приближенные к реальности условия.

Сравнение энергопотребления проводилось в двух сценариях: при использовании умных устройств и при традиционной эксплуатации квартиры. Согласно результатам, установка системы «умного дома» позволила снизить годовое энергопотребление на 12%. При этом распределение экономии показало разную эффективность по категориям:

отопление — снижение на 14%;

кондиционирование — сокращение затрат на 58%;

освещение — экономия 9%.

Технологическая часть

В тестовой квартире был установлен базовый комплект оборудования, включающий умный хаб, пульт для кондиционера, датчики температуры, влажности, освещённости и движения, умные лампы и термостат. По сути, набор состоял из наиболее распространённых и доступных элементов, не требующих специальной подготовки для монтажа или изменения инфраструктуры жилья.

Важно отметить, что исследование не предполагало изменения образа жизни семьи. Члены домохозяйства продолжали использовать бытовые приборы и ресурсы так же, как раньше. Экономия достигалась исключительно за счёт автоматизации: включения света по датчику движения, регулирования работы кондиционера через датчик температуры и управления отоплением с помощью умного термостата.

Снижение выбросов СО₂

Одним из ключевых результатов стало сокращение углеродного следа. Поскольку потребление электроэнергии и тепловой энергии уменьшилось на 12%, выбросы углекислого газа также снизились на аналогичную величину.

Снижение выбросов СО₂ имеет двойной эффект. Для семьи это означает более низкие счета за коммунальные услуги, а для города и страны в целом — уменьшение нагрузки на энергосистему и позитивное влияние на экологическую ситуацию. Таким образом, внедрение умных систем становится фактором не только бытовой, но и социальной устойчивости.

Качество жизни и международные стандарты

Исследование показало, что умный дом влияет не только на энергетику, но и на качество жизни жильцов. Для оценки этого показателя применялись международные стандарты WELL, LEED и BREEAM, которые учитывают параметры теплового режима, освещённости и психоэмоционального состояния человека.

Автоматизированные сценарии поддерживали оптимальные условия в помещении: температуру, влажность и уровень освещённости. Смена освещения в зависимости от времени суток помогала улучшать сон, а поддержание комфортного микроклимата положительно влияло на работоспособность. Кроме того, предсказуемость сценариев снижала уровень фонового стресса.