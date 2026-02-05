Зумеры всё чаще идут работать на вахту

В 2025 году количество резюме на вахтовые позиции среди россиян 18–24 лет увеличилось на 97%, показывают данные Авито Работа. Средние зарплатные ожидания молодых специалистов составили около 118 тысяч рублей в месяц. Наиболее востребованными профессиями стали комплектовщик, монтажник и электромонтажник.

Ожидаемая зарплата при работе на вахте — около 117 тысяч рублей

Вахтовый формат становится для молодежи осознанным шагом в профессиональном развитии, отмечают эксперты Авито Работы. Рост числа резюме среди соискателей 18–24 лет обусловлен их высокой мобильностью и готовностью работать в удаленных регионах.

Средние зарплатные ожидания в этой сфере составили 117 907 рублей в месяц. При этом фактический доход может варьироваться в зависимости от опыта, региона, расстояния до места вахты и продолжительности занятости — от 15 до 90 дней.

Вахтовая работа — способ закрепиться в выбранной сфере

На первом месте по динамике оказался комплектовщик: количество резюме на эту вакансию выросло на 168%, средние зарплатные ожидания соискателей — 123 227 рублей в месяц. Второе и третье место заняли монтажник (+163%, 164 201 ₽) и электромонтажник (+129%, 137 750 ₽).

Молодые специалисты выбирают эти профессии для получения практического опыта и возможности в дальнейшем закрепиться в выбранной сфере, отмечают эксперты Авито Работы.

Сварщики на вахте хотят получать примерно 140 тысяч рублей

Сварщик занимает четвертую позицию — количество резюме на эту должность выросло на 120%, а ожидаемая зарплата составляет в среднем 141 602 ₽. Пятерку лидеров замыкают повара: число резюме увеличилось на 111%, средние ожидания составили 106 075 ₽.

Далее следуют строитель (+95% резюме), стропальщик (+82%), бурильщик (+73%), слесарь (+69%) и водитель-экспедитор (+49%).

Вахтовая работа популярнее всего в Магадане, Якутии и Сахалине

Аналитика сервиса показывает, что число вахтовых вакансий выросло больше всего в Сахалинской области (+144%), Магаданской области (+116%) и Якутии (+74%). По данным сервиса, молодые специалисты чаще готовы к переезду и работе в удаленных регионах ради стабильного дохода и видимого результата своего труда.

По словам Андрея Кучеренкова, директора категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работа, вахтовый формат позволяет работодателям быстрее закрывать кадровые потребности, а молодежи — получить опыт и «быстро войти в профессию», особенно в сферах промышленности, строительства и инфраструктуры.