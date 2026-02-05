Молодёжь всё чаще выбирает работу на вахте — количество резюме на такие позиции выросло на 97% в 2025 году
Зумеры всё чаще идут работать на вахту
Ожидаемая зарплата при работе на вахте — около 117 тысяч рублей
Вахтовый формат становится для молодежи осознанным шагом в профессиональном развитии, отмечают эксперты Авито Работы. Рост числа резюме среди соискателей 18–24 лет обусловлен их высокой мобильностью и готовностью работать в удаленных регионах.
Средние зарплатные ожидания в этой сфере составили 117 907 рублей в месяц. При этом фактический доход может варьироваться в зависимости от опыта, региона, расстояния до места вахты и продолжительности занятости — от 15 до 90 дней.
Вахтовая работа — способ закрепиться в выбранной сфере
На первом месте по динамике оказался комплектовщик: количество резюме на эту вакансию выросло на 168%, средние зарплатные ожидания соискателей — 123 227 рублей в месяц. Второе и третье место заняли монтажник (+163%, 164 201 ₽) и электромонтажник (+129%, 137 750 ₽).
Молодые специалисты выбирают эти профессии для получения практического опыта и возможности в дальнейшем закрепиться в выбранной сфере, отмечают эксперты Авито Работы.
Сварщики на вахте хотят получать примерно 140 тысяч рублей
Сварщик занимает четвертую позицию — количество резюме на эту должность выросло на 120%, а ожидаемая зарплата составляет в среднем 141 602 ₽. Пятерку лидеров замыкают повара: число резюме увеличилось на 111%, средние ожидания составили 106 075 ₽.
Далее следуют строитель (+95% резюме), стропальщик (+82%), бурильщик (+73%), слесарь (+69%) и водитель-экспедитор (+49%).
Вахтовая работа популярнее всего в Магадане, Якутии и Сахалине
Аналитика сервиса показывает, что число вахтовых вакансий выросло больше всего в Сахалинской области (+144%), Магаданской области (+116%) и Якутии (+74%). По данным сервиса, молодые специалисты чаще готовы к переезду и работе в удаленных регионах ради стабильного дохода и видимого результата своего труда.
По словам Андрея Кучеренкова, директора категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работа, вахтовый формат позволяет работодателям быстрее закрывать кадровые потребности, а молодежи — получить опыт и «быстро войти в профессию», особенно в сферах промышленности, строительства и инфраструктуры.
- 2ГИС запустил ИИ-ассистента для записи на услуги: бот уже работает с маникюрными салонами и студиями массажа 2ГИС запустил функцию записи на услуги с помощью ИИ 04 февраля 2026, 12:00
- М.Видео масштабирует продажи автомобилей — и идёт в массовый сегмент: на маркетплейсе появились LADA и «Москвич» М.Видео начала продавать автомобили LADA и «Москвич» 03 февраля 2026, 19:45
- Спрос на семейную ипотеку в январе 2026-го резко вырос: причина — изменения условий выдачи с 1 февраля Банки сообщили о росте спроса на семейную ипотеку в 2026-м 03 февраля 2026, 19:15
- «Вкусно — и точка» представила новую коллекцию игрушек к году Огненной лошади: они доступны с 10 февраля 2026-го «Вкусно — и точка» запустила коллекцию игрушек к году лошади 03 февраля 2026, 14:00