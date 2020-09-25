Московская биржа начнет торги бумагами HeadHunter 25 сентября

Московская биржа допустила к торгам американские депозитарные акции рекрутинговой платформы HeadHunter Group и включила их в первый котировальный список. Об этом говорится в сообщении биржи.

«В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления 23 сентября 2020 года принято следующее решение: включить 24 сентября 2020 года в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская Биржа", в связи с получением соответствующего заявления: американские депозитарные акции, удостоверяющие права на обыкновенные акции ХэдХантер Групп ПИЭЛСИ HeadHunter Group PLC…», — сообщила биржа.

Планируемая дата начала торгов на Московской бирже — 25 сентября 2020 года.

В июле HeadHunter сообщал, что совет директоров компании одобрил вторичный листинг на Московской бирже.

HeadHunter — онлайн-рекрутинговая платформа в России, клиентами которой являются свыше 322 тысяч компаний. База компании содержит около 42 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в 2019 году составило 588 тысяч. HeadHunter в 2019 году провел IPO на бирже NASDAQ.

Фото: Unsplash