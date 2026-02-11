Апартаменты в Москве дешевле квартир на 32%

Апартаменты на первичном рынке дешевле на 20–30% по сравнению с квартирами аналогичной планировки. При этом на вторичном рынке двух- и трёхкомнатные апартаменты стоят заметно дороже квартир, разница в цене объектов может достигать 20 млн рублей. Эксперты Авито Недвижимости отмечают, что при выборе апартаментов приходится учитывать ограничения по регистрации, коммунальные платежи и градостроительные нормы.

Доля апартаментов на рынке — примерно 8% от всех объектов

По данным Авито Недвижимости, апартаменты составляют до 8–9% от всех объектов столичных новостроек, а в сегменте студий их доля достигает 20%. Это связано с ограничением минимального размера квартир в новостройках Москвы — 28 кв. м — что делает апартаменты более компактными и доступными.

На апартаменты приходится около 6% сделок в Москве, остальные 94% — на квартиры. Такое соотношение сохраняется на протяжении последних двух лет, отмечают эксперты Авито Недвижимости.

Апартаменты-студия на 24% дешевле такой же квартиры

При покупке апартаментов на первичном рынке можно существенно сэкономить. Например, апартаменты-студия стоят на 24% дешевле (12 млн рублей) аналогичной квартиры (15,9 млн), однокомнатная квартира — на 18% (19 млн против 23 млн), двухкомнатная — на 32% (22,5 млн против 33 млн рублей).

Трёхкомнатные апартаменты обходятся на 20% дешевле квартир сопоставимой площади (41,6 млн против 51,8 млн рублей).

Ограничения в апартаментах имеют повышенные риски для собственников

При этом апартаменты имеют ряд нюансов, которые важно учитывать покупателям:

невозможность постоянной регистрации;

ограниченный доступ к социальным услугам, таким как прикрепление к поликлинике, детскому саду или школе;

имущественный налог для апартаментов выше, чем для квартир;

отсутствие налоговых вычетов.

Кроме того, на такие объекты не распространяются все градостроительные нормы, а коммунальные платежи могут быть выше. Эксперты Авито Недвижимости отмечают, что ограниченные возможности защиты при спорах с застройщиками, управляющими компаниями и соседями также повышают риски для собственников.

На вторичном рынке двухкомнатная квартира на 20 млн ₽ дешевле апартаментов

На вторичном рынке апартаменты занимают около 1% от всех объектов, при этом студии составляют 17%. Разница в цене по сравнению с квартирами невелика: апартаменты-студии стоят в среднем 6 млн рублей, квартиры-студии — 6,1 млн, однокомнатные объекты — 15,4 и 15,9 млн рублей соответственно.

В сегменте двух- и трёхкомнатных апартаментов цены выше, чем на квартиры:

Двухкомнатные квартиры — 24,7 млн рублей, апартаменты — 45,5 млн;

Трёхкомнатные квартиры — 41,2 млн рублей, апартаменты аналогичной планировки — 78,6 млн.

Разница в ценах связана с высокой концентрацией апартаментов в центре Москвы и большей площадью объектов, объясняют аналитики Авито Недвижимости. По их словам, отсутствие возможности постоянной регистрации не снижает стоимость таких элитных объектов, где решающую роль играет расположение.