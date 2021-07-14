Бывшие топ-менеджеры Delivery Club запустили онлайн-фитнес для детей в рамках проекта Motify

Онлайн-платформа для тренировок Motify, основанная бывшими топ-менеджерами Delivery Club, а также сооснователями сервисов ZakaZaka и Pandao Русланом Гафуровым, Андреем Цыценко и Сергеем Цыценко, запустила программу персональных фитнес-тренировок для детей от 4 до 16 лет.

Перед запуском сервис провел пилотные испытания с января по июнь 2021 года, сообщили RB.ru в Motify. Исследования показали, что занятия на платформе больше всего востребованы детьми из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи в возрасте от 8 до 14 лет. Самый популярный запрос среди родителей — укрепление общего тонуса ребенка и коррекция осанки.

«Идея проекта появилась, когда мы начали замечать, что все больше наших клиентов и клиенток берут на занятия детей, что, безусловно, объяснимо: отвезти ребенка в кружок и обратно домой — это дополнительные логистические проблемы», — пояснил сооснователь и СЕО Motify Андрей Цыценко.

По его словам, команда планирует выходить и на международные рынки. «За рубежом, как ни странно, нет крупных проектов в сегменте персонального онлайн-фитнеса — ни для взрослых, ни для детей», — объясняет Цыценко.

Отвечая на вопрос об инвестициях в продукт, в Motify сообщили, что сам продукт не менялся, вся работа была произведена операционным отделом. «Мы собрали тренеров, у кого есть профильное образование по работе с детьми, и выстроили процессы», — сообщил представитель компании.

Как проходят и сколько стоят занятия

Перед началом занятий ребенок проходит тестирование по различным параметрам, включая гибкость суставов, состояние позвоночника и выносливость. После этого тренер, исходя из пожеланий ребенка и родителей, формирует индивидуальную программу, в которую, помимо физических упражнений, входит обучение основам сбалансированного питания. Все тренеры — сертифицированные специалисты, сдающие при подключении к Motify экзамены на проверку квалификации.

Первое занятие в детской программе Motify бесплатно, далее доступны три месячных абонемента: на 4 занятия за 1996 рублей, на 8 занятий — за 3992 рубля, на 12 занятий — 7984 рубля.

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Фото: Motify