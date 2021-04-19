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«Перспективный бизнес»: МТС хочет инвестировать в кикшеринг

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

МТС желает выйти на рынок микромобильного транспорта, компания уже провела переговоры об инвестициях в кикшеринг Lite. Согласно источникам, это лишь один из возможных вариантов, интересующих МТС.

«Перспективный бизнес»: МТС хочет инвестировать в кикшеринг

МТС изучает потенциал рынка аренды подобных транспортных средств и варианты выхода на него, сообщил источник «Ведомостей».

Сообщается, что переговоры о привлечении инвестиций инициировал сам Lite, пока конкретных договоренностей не достигнуто, подчёркнул другой источник «Ведомостей» в МТС.

Представители МТС и Lite отказались от комментариев.

Кикшеринг Lite — сайд-проект основателя каршеринга YouDrive (ныне — «СитиДрайв») Бориса Голикова. Lite был интегрирован в приложение YouDrive, его самокаты остаются доступными и после ребрендинга каршеринга. 

 «На фоне таких проектов, как Whoosh и Urent, сервис Lite совсем небольшой, на сегодня в парке, по заявлению оператора, примерно 2700 самокатов, а география присутствия ограничена Москвой и Сочи. Доля рынка Lite по количеству прокатных самокатов в России сейчас в районе 3%», – отметил издатель проекта truesharing.ru Юрий Николаев.

При этом он заметил, что рынок кикшеринга в России обладает хорошей перспективой: в 2021 году его объём может составить 10 млрд рублей — в 3 раза больше, чем в 2020.

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Фото: Alexmfoto / Depositphotos.

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