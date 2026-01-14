Валерий Кашин назначен новым гендиректором МТС AdTech

МТС преобразовала рекламную «дочку» МТС AdTech из ООО в акционерное общество и назначила Валерия Кашина генеральным директором компании, выяснил Forbes. Реорганизация проходит на фоне подготовки рекламного бизнеса к IPO — о планах вывода AdTech на биржу в МТС заявляли ранее.

Структура владения МТС AdTech не изменилась

По данным Forbes, ООО «МТС Рекламные технологии» преобразовано в АО «МТС Рекламные технологии». Решение принято на собрании акционеров в декабре 2025 года. 99% акций по-прежнему принадлежит цифровой экосистеме Erion, объединяющей нетелеком-активы МТС.

МТС AdTech — один из наиболее динамичных активов экосистемы Erion. По итогам девяти месяцев 2025 года выручка бизнеса превысила 48,2 млрд рублей.

МТС готовится к IPO

Ранее в МТС заявили о возможности вывода рекламного бизнеса на биржу. В октябре 2025 года президент «Экосистемы МТС» Ровшан Алиев сообщал, что AdTech будет технически готов к IPO до конца года.

IPO позволит группе получить средства за счёт продажи доли в активе, не наращивая заёмное финансирование и не ухудшая долговые показатели материнской компании. По информации Forbes, чистый долг МТС на 30 сентября 2025 года составлял 426,3 млрд рублей.

Валерий Кашин сменил Яндекс на МТС AdTech

Генеральным директором АО «МТС Рекламные технологии» стал Валерий Кашин. Назначение подтвердили источники Forbes на рекламном рынке, в МТС от комментариев изданию отказались. Дмитрий Егудин, ранее исполнявший обязанности главы компании, сохранил позицию члена правления и директора по стратегии.

До прихода в МТС Валерий Кашин работал в Яндексе. В 2020 году он занял пост директора категорий «Яндекс Маркета». Он отвечал за стратегию развития, управление коммерческими показателями категорий, переговоры с поставщиками. С 2023 года в зону его ответственности вошли: развитие новых бизнесов, включая трансграничную торговлю, и B2B-сервисы.

Контекст

МТС AdTech — рекламное направление группы МТС, которое развивает AdTech-*Технологии для размещения и управления рекламой. и MarTech-*Технологии для маркетинга и работы с клиентами. продукты, используя большие массивы данных о поведении пользователей (Big Data), а также ИИ. Бизнес работает как с брендами, так и с агентствами, закрывая полный цикл digital-рекламы — от данных и таргетинга до размещения и аналитики.

В рекламную вертикаль МТС AdTech входят:

Buzzoola — платформа нативной рекламы и контентных интеграций у медиа и блогеров;





— платформа нативной рекламы и контентных интеграций у медиа и блогеров; Segmento — сервис автоматизированной закупки онлайн-рекламы в формате programmatic;





— сервис автоматизированной закупки онлайн-рекламы в формате programmatic; Getblogger — платформа для размещения рекламы через блогеров;





— платформа для размещения рекламы через блогеров; MTS Ads Premium Video — технологический видеоселлер;





— технологический видеоселлер; AdEx — рекламная биржа;





— рекламная биржа; «МедиаСкаут» — оператор рекламных данных;





— оператор рекламных данных; MTS OmniChannel — платформа омниканального маркетинга.





— платформа омниканального маркетинга. Собственная programmatic-платформа — для автоматической покупки и продажи рекламы в реальном времени.





Рекламный бизнес МТС развивается на фоне роста рынка e-commerce и programmatic*Автоматизированная система закупки персонализированной рекламы в интернете.. По оценке рекламных агентств Media Instinct Group и Commeta, на которые ссылается Forbes, по итогам 2025 года e-commerce займёт 63% рекламного рынка России. Инвестиции брендов в рекламу на онлайн-площадках составят 392,95 млрд рублей.