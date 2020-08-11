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МТТ вышла из бизнеса фиксированного интернета

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Группа МТТ, среди совладельцев которой структуры бывшего министра связи Леонида Реймана, продала регионального провайдера «МТТ Коннект». Это последний актив МТТ в сфере широкополосного интернета, пишет «Коммерсантъ».

МТТ вышла из бизнеса фиксированного интернета

Покупателем стал ивановский оператор «Интеркомтел». Сумма сделки, закрытой 7 августа, не раскрывается. 

ООО «МТТ Коннект» было зарегистрировано в 2004 году. Провайдер работает в Иваново и вокруг него. По собственным данным, насчитывает 7 тысяч абонентов, в том числе корпоративных.

МТТ некогда была заметным участником рынка широкополосного интернета. Группа стремилась занять 10% рынка, но в 2015 году начала продавать свои активы. Так, интернет-провайдеров МТТ в Дзержинске и Саранске купил «Ростелеком», а липецкий провайдер «Промсвязь-инвест» был продан «Зеленой точке», подконтрольной МТС.

Теперь МТТ намерена сфокусироваться на рынке виртуальных автоматических телефонных станций (АТС) и цифровых услуг для корпоративных клиентов. Там она конкурирует с «Ростелекомом» и «Манго Телекомом». 

«Мы приняли стратегию, в рамках которой решили сосредоточиться на направлении облачных коммуникаций, реструктуризировать бизнес и избавиться от непрофильных активов», — рассказал изданию представитель МТТ.

По словам собеседника газеты, бизнес проводного интернета перестал быть интересен для группы в силу рыночных причин.

Фото: K.unshu / Shutterstock

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