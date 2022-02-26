Илон Маск считает, что SpaceX спасет МКС от схода с орбиты в случае санкций против «Роскосмоса»

В четверг президент США Джо Байден пообещал ввести санкции против российской космической программы. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ответ заявил, что без России МКС сойдет с орбиты и упадет на Землю.
В своем Twitter-аккаунте Дмитрий Рогозин принялся рассуждать, каких отраслей российской космической программы могут коснуться санкции, и чем это обернется для остальных стран.
В качестве одного из возможных направлений гендиректор «Роскосмоса» выделил прекращение сотрудничества с Россией в работе на Международной космической станции.
«Вы хотите самостоятельно управлять МКС? — написал Рогозин в Twitter. — Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы? Еще есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай. Вы хотите им угрожать такой перспективой? Над Россией МКС не летает, поэтому все риски ваши. А вы к ним готовы?».
На вопрос о том, «кто спасет МКС» от падения МКС на Землю, глава Tesla и SpaceX Илон Маск коротко ответил: «SpaceX».
February 26, 2022
В пятницу астронавт NASA Гарретт Райзман рассказал CNN о том, что, несмотря на текущую ситуацию, американское агентство не может прекратить сотрудничество с «Роскосмосом».
«Российский сегмент [МКС] не может функционировать без электричества на американской стороне, а американская сторона не может функционировать без двигательных установок, которые находятся на российской стороне», — сказал представитель NASA.
В субботу Дмитрий Рогозин объявил о «прекращении сотрудничества с европейскими партнерами» на базе Куру во Французской Гвиане, а также о том, что «считает неуместным» участие США в российском проекте создания космической станции «Венера-Д».
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Фото на обложке: Bloomberg
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