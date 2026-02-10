М.Видео назначила нового директора по маркетингу: Андрей Скачёк займётся стратегией и программами лояльности
М.Видео назначила Андрея Скачка директором по маркетингу
Андрей Скачёк будет отвечать за реализацию маркетинговой стратегии М.Видео
На новой должности Андрей Скачёк будет ответственен за создание и реализацию маркетинговой стратегии М.Видео. В фокусе — развитие клиентских продуктов, программ лояльности, а также персонализация коммуникации с покупателями.
Особое внимание будет уделено управлению клиентской базой компании и развитию инновационных стратегий в маркетинге. Андрей Скачёк отметил, что намерен выстраивать маркетинг как комплексный инструмент для роста бизнеса и достижения стратегических целей компании.
Подписка «М.Комбо» появилась под руководством Скачка
Андрей Скачёк стал частью команды М.Видео в мае 2024 года. Под его руководством компания объединила бонусные программы брендов М.Видео и Эльдорадо в единую систему лояльности M.Club, запуск которой состоялся в сентябре 2024 года.
Параллельно М.Видео представила на рынке сервисную подписку «М.Комбо» с расширенным количеством преимуществ — доступу к обслуживанию техники, а также дополнительные бонусы и скидки. По данным пресс-службы М.Видео, на сегодняшний день подписка охватывает более 400 тыс. клиентов по всей стране.
Скачёк внедрил персонализированные коммуникации в М.Видео
В период работы Скачка в компании были внедрены персонализированные коммуникации на базе . Это позволило М.Видео настроить предложения под предпочтения каждого клиента.
Также в М.Видео развивался data-driven-подход, позволяющий принимать решения на основе результатов анализа данных. Его компания применила для сегментации аудитории и управления рекламными кампаниями.
Андрей Скачёк перешёл в М.Видео из X5 Group
До перехода в М.Видео Андрей Скачёк работал в X5 Group. В компании он принимал участие в создании единой программы лояльности «Х5 Клуб».
Кроме того, в X5 Group Скачёк руководил трансформацией бизнес-процессов с применением Big Data-систем и аналитических моделей, занимаясь развитием цифровых и клиентских решений.
Контекст
Ранее стало известно, что 2025 год завершился у «М.Видео» с рекордными показателями: общий оборот платформы составил 14,1 млрд ₽. Особенно прибыльным стал декабрь — за месяц оборот вырос на 83% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,9 млрд ₽, что на 37% выше показателя ноября.
Руководитель «М.Видео» Владислав Бакальчук отметил, что итоги года подтверждают устойчивое развитие платформы и укрепление позиций маркетплейса в ключевых категориях.
