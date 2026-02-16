Wildberries разрешила самовывоз от продавцов для юрлиц и ИП

РВБ (объединённая компания Wildberries & Russ) расширила B2B-возможности: юридические лица и индивидуальные предприниматели в России получили доступ к самовывозу из офлайн-магазинов продавцов по модели Click&Collect. Ранее формат был доступен только физическим лицам. Как сообщили в компании, заказы оформляются по предоплате.

Click&Collect позволяет забирать заказ напрямую у продавца

Модель Click&Collect предполагает, что покупатель оформляет заказ на сайте или в приложении Wildberries, а забирает товар не из ПВЗ маркетплейса и не курьером, а напрямую в магазине или на складе продавца.

При оформлении заказа клиент выбирает на карте точку самовывоза. После этого продавец получает заказ, собирает его у себя и готовит к выдаче. Сборка обычно занимает до 72 часов, срок хранения устанавливает продавец — как правило, от 1 до 30 дней.

Сервис стал доступен через платформу «Wildberries для бизнеса»

Модель Click&Collect была запущена на Wildberries в конце 2024 года. Теперь она стала доступна и для B2B-сегмента через платформу «Wildberries для бизнеса».

Чтобы оформить заказ как юрлицо или ИП, необходимо переключить личный профиль в режим «Заказать как бизнес» на сайте или в приложении. После этого становятся доступны товары с самовывозом — их также можно найти на B2B-витрине.

B2B-заказы по самовывозу оформляются по предоплате

Оформление заказов для бизнеса по модели самовывоза доступно по предоплатной схеме. После подтверждения платежа представитель компании приезжает в торговую точку продавца и забирает заказ. Для физических лиц чаще всего также действует предоплата онлайн, однако для отдельных категорий возможна оплата при получении.

Руководитель B2B-платформы «Wildberries для бизнеса» РВБ Дина Билялова отметила, что запуск сервиса самовывоза стал шагом к более гибкой системе продаж: бизнес-клиенты могут выбирать удобный способ получения товара, а продавцы — активнее использовать свои офлайн-магазины и расширять работу с корпоративными клиентами.

Маркетплейс предлагает несколько логистических сценариев для бизнеса

На маркетплейсе также доступны модели «Склад WB» (FBW) и «Маркетплейс» (FBS), интегрированные с момента запуска B2B-направления. В этих форматах доставка для юрлиц и ИП осуществляется до пунктов выдачи заказов маркетплейса.

Кроме того, B2B-товары можно доставлять из ПВЗ непосредственно до адреса юрлица или ИП курьерской службой маркетплейса. Также доступна доставка до двери силами самого продавца по модели DBS.

Компания планирует расширять логистические сценарии

Платформа «Wildberries для бизнеса» начала работу в тестовом режиме в ноябре 2024 года и, по данным компании, демонстрирует высокий спрос со стороны корпоративных клиентов.

Среди доступных опций — оплата с расчётного счёта компании или ИП, фиксация цены на 10 дней после оформления заказа, возврат НДС до 22% и другие инструменты для бизнеса.

В ближайших планах «Wildberries для бизнеса» — дальнейшее расширение логистических сценариев и географии сервиса, а также развитие инструментов для продавцов и корпоративных клиентов.