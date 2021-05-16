Американский профессор связал сообщения о возможной жизни на Марсе с работой в лабораториях NASA

Свидетельства о возможной жизни на Марсе могут быть следствием попадания на планету земных микроорганизмов. Это случается при подготовке запусков в лабораториях NASA — даже после тщательного очищения аппаратов на них могут сохраняться микробы, которые отправляются в космос вместе с миссиями, сообщает The Hill со ссылкой на статью профессора медицины Корнеллского университета Кристофера Мейсона для BBC.

Мэйсон недавно выпустил два исследования, в которых описал, как некоторые организмы могут выжить в процессе очистки при подготовке миссии во время путешествия на Марс. «Оказывается, чистые комнаты могут служить процессом эволюционного отбора самых выносливых насекомых, у которых может быть больше шансов выжить во время путешествия на Марс», — написал он.

По его словам, космические корабли — такие как марсоход Perseverance NASA — строятся в тщательно стерилизованных помещениях: с воздушными фильтрами и строгим соблюдением биологических процедур, используя очищенное оборудование. Эти методы позволяют ограничить количество бактерий, вирусов или грибков на аппаратах для миссий. «Но практически невозможно добиться нулевой биомассы на космическом корабле. Микробы существуют на Земле миллиарды лет, и они повсюду. Они внутри нас, на наших телах — повсюду вокруг нас. Некоторые могут проникать даже в самые чистые из всех чистых помещений». — написал Мейсон.

По словам Мейсона, если микробы появятся на Марсе, это вызовет то, что исследователи называют «прямым заражением»: ситуация, при которой человечество может перенести что-то с одной планеты на другую, намеренно или непреднамеренно. Он предупредил, что микробы могут «посеять хаос» при попадании в новую экосистему, а также что они могут представлять угрозу для здоровья космонавтов. По его словам, некоторые виды микробов могут достаточно быстро распространяться в космосе.

В Корнельском университете подчеркнули, что такой сценарий возможен, несмотря на строгие процессы очистки и сборку космического корабля в специализированных помещениях.

Очистительные помещения Лаборатории реактивного движения NASA ранее связывали с высоким уровнем риска, поскольку в них были обнаружены доказательства наличия микробов с большой устойчивостью к радиации и холоду.

NASA сообщило, что предпринимает дополнительные меры предосторожности, чтобы гарантировать безопасное хранение всех образцов, возвращенных с Марса. Однако ученым известно, что могут потребоваться дополнительные тестирования, для убеждения в марсианском происхождении образцов.

Марсоход Perseverance NASA совершил посадку на Марсе в феврале. Одна из главных целей миссии — поиск свидетельств, которые могут указывать на наличие признаков древней жизни на Марсе.

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