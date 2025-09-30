Новый инструмент продвижения для бизнеса — уже в 2ГИС: сервис запустил короткие ИИ-видео в карточках компаний
2ГИС добавил новую ИИ-функцию для продвижения бизнеса
2ГИС представил новую ИИ-функцию, которая превращает обычные фотографии в карточках компаний в короткие видеоролики. Благодаря этому пользователи получают возможность «заглянуть внутрь» заведения еще до визита. В ближайшее время функция станет доступной всем рекламодателям, а значит, станет массовым инструментом продвижения.
Новая функция — бесплатная реклама для бизнеса
Новый инструмент встроен прямо в личный кабинет 2ГИС для компаний. Владельцу бизнеса достаточно выбрать одно из загруженных фото — например, интерьер ресторана или панораму гостиничного номера, — и запустить обработку. Алгоритм анализирует изображение и добавляет динамику: лёгкое движение камеры, плавные переходы и анимацию, создающую эффект живого присутствия.
Итоговый видеосюжет длится всего несколько секунд, но этого достаточно, чтобы фотография выглядела «живой». Компании могут публиковать такие ролики в карточках или менять их, когда нужно обновить акценты. Пока новая опция доступна ограниченному числу компаний, но 2ГИС обещает в скором времени открыть её для всех рекламодателей.
Зачем это бизнесу
Как правило, создание профессионального видео требует значительных издержек: нужно арендовать технику, приглашать фотографа и оператора, оплачивать монтаж и постпродакшн. Для малого и среднего бизнеса такие расходы становятся непозволительной роскошью, особенно если речь идёт о регулярном обновлении контента. Новый ИИ-инструмент фактически снимает этот барьер: чтобы получить качественное видео, достаточно одной фотографии.
Функция будет особенно востребована у гостиниц, ресторанов, баров, фитнес-центров, салонов красоты и студий маникюра — всех тех, кому важно передать атмосферу, показать сервис и детали. Для пользователя это станет дополнительным фактором доверия: он заранее понимает, что ждёт его внутри.
Первенство на рынке
Менеджер продукта 2ГИС для бизнеса Ксения Китнюк отметила, что сервис первым среди картографических платформ в России внедряет подобный формат.
«AI-видео на основе реальных фото — это возможность для пользователей погрузиться в атмосферу заведений, а для бизнеса — заинтересовать аудиторию без лишних затрат на продакшен», — подчеркнула Ксения Китнюк из 2ГИС.
Такой контент ближе к формату сторис или мини-рекламы в соцсетях, но встроен прямо в карту и поисковый сервис. Это повышает заметность компаний и увеличивает шансы, что пользователь выберет именно их.
Контекст
2ГИС уже давно перестал быть просто навигатором. Сегодня это экосистема для пользователей и бизнесов: сервис помогает находить компании, строить маршруты и анализировать аудиторию. Для компаний он предлагает широкий набор инструментов — от геоконтекстной рекламы и баннеров до медийных форматов и сторис. Новый инструмент с ИИ-видео логично дополняет эту линейку и отвечает глобальному тренду на короткие форматы.
- 1 За неделю до презентации OpenAI: Anthropic выпустила новую ИИ-модель — и обещает 30 часов автономного кодинга Anthropic выпустила новую модель ИИ Claude Sonnet 4.5 30 сентября 2025, 14:28
- 2 Исторический результат: OpenAI сделала $4,3 млрд за полгода — но получила $6,7 млрд убытков из-за ChatGPT OpenAI Сэма Альтмана заработала $4,3 млрд за полгода 30 сентября 2025, 13:34
- 3 Ритейл пересаживается на ИИ-грузовики: «Азбука вкуса» начала использовать автомобильных роботов Evocargo «Азбука вкуса» внедрила беспилотные грузовики Evocargo 29 сентября 2025, 19:09
- 4 Марк Цукерберг пытается вернуть лидерство в ИИ-гонке: Meta* запускает платформу Vibes с AI-видео Марк Цукерберг запускает новую платформу Vibes в Meta* AI 26 сентября 2025, 14:24