2ГИС добавил новую ИИ-функцию для продвижения бизнеса

2ГИС представил новую ИИ-функцию, которая превращает обычные фотографии в карточках компаний в короткие видеоролики. Благодаря этому пользователи получают возможность «заглянуть внутрь» заведения еще до визита. В ближайшее время функция станет доступной всем рекламодателям, а значит, станет массовым инструментом продвижения.

Новая функция — бесплатная реклама для бизнеса

Новый инструмент встроен прямо в личный кабинет 2ГИС для компаний. Владельцу бизнеса достаточно выбрать одно из загруженных фото — например, интерьер ресторана или панораму гостиничного номера, — и запустить обработку. Алгоритм анализирует изображение и добавляет динамику: лёгкое движение камеры, плавные переходы и анимацию, создающую эффект живого присутствия.

Итоговый видеосюжет длится всего несколько секунд, но этого достаточно, чтобы фотография выглядела «живой». Компании могут публиковать такие ролики в карточках или менять их, когда нужно обновить акценты. Пока новая опция доступна ограниченному числу компаний, но 2ГИС обещает в скором времени открыть её для всех рекламодателей.

Зачем это бизнесу

Как правило, создание профессионального видео требует значительных издержек: нужно арендовать технику, приглашать фотографа и оператора, оплачивать монтаж и постпродакшн. Для малого и среднего бизнеса такие расходы становятся непозволительной роскошью, особенно если речь идёт о регулярном обновлении контента. Новый ИИ-инструмент фактически снимает этот барьер: чтобы получить качественное видео, достаточно одной фотографии.

Функция будет особенно востребована у гостиниц, ресторанов, баров, фитнес-центров, салонов красоты и студий маникюра — всех тех, кому важно передать атмосферу, показать сервис и детали. Для пользователя это станет дополнительным фактором доверия: он заранее понимает, что ждёт его внутри.

Первенство на рынке

Менеджер продукта 2ГИС для бизнеса Ксения Китнюк отметила, что сервис первым среди картографических платформ в России внедряет подобный формат.

«AI-видео на основе реальных фото — это возможность для пользователей погрузиться в атмосферу заведений, а для бизнеса — заинтересовать аудиторию без лишних затрат на продакшен», — подчеркнула Ксения Китнюк из 2ГИС.

Такой контент ближе к формату сторис или мини-рекламы в соцсетях, но встроен прямо в карту и поисковый сервис. Это повышает заметность компаний и увеличивает шансы, что пользователь выберет именно их.

Контекст

2ГИС уже давно перестал быть просто навигатором. Сегодня это экосистема для пользователей и бизнесов: сервис помогает находить компании, строить маршруты и анализировать аудиторию. Для компаний он предлагает широкий набор инструментов — от геоконтекстной рекламы и баннеров до медийных форматов и сторис. Новый инструмент с ИИ-видео логично дополняет эту линейку и отвечает глобальному тренду на короткие форматы.