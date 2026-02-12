Оксана Белякова стала новым управляющим директором Нетмонет

Новым управляющим директором «Нетмонет» стала Оксана Белякова — до этого она более шести лет работала в Skyeng
Оксана Белякова назначена управляющим директором сервиса электронных чаевых «Нетмонет», говорится в сообщении компании. На новой позиции она сосредоточится на масштабировании бизнеса, развитии продукта и укреплении управленческой структуры. Игорь Феркалюк завершает роль управляющего директора и сосредоточится на новых профессиональных задачах.
Оксана Белякова более шести лет работала в Skyeng
До перехода в «Нетмонет» Оксана Белякова более шести лет работала в Skyeng. В компании она отвечала за рост бизнеса, расширение продуктовой линейки, построение коммерческих и операционных процессов, а также развивала различные инициативы для пользователей.
Оксана Белякова заявила Russian Business, что в «Нетмонет» уже запущено несколько перспективных направлений, в которых она видит серьёзный потенциал роста.
«У компании сильный продукт и понятная ценность для рынка. Моя задача — масштабировать то, что уже работает, и ускорить развитие новых треков», — отметила Оксана Белякова в разговоре с Russian Business.
По её словам, в ближайшее время команда займётся усилением бренда и B2C-направлением.
«Нам важно стать не просто удобным сервисом, а сильным потребительским брендом, который выбирают осознанно», — подчеркнула Оксана Белякова.
Кроме того, компания планирует расширить фокус за пределы ресторанного сегмента. Оксана Белякова сообщила, что в «Нетмонет» заинтересованы и в других индустриях, поскольку видят потенциал масштабирования продукта за пределами классического HoReCa.
Игорь Феркалюк присоединился к «Нетмонет» в 2020-м
Игорь Феркалюк занимал пост управляющего директора «Нетмонет» с 2023 года и руководил проектом в период его активного роста и масштабирования. Об уходе он сообщил в социальных сетях, отметив, что за это время сервис прошёл путь от «небольшого стартапа в комнатушке бывшего завода» до одного из лидеров рынка электронных чаевых.
Феркалюк присоединился к «Нетмонет» в 2020 году в роли операционного директора, а с 2022 года занимает позицию CEO. Ранее он работал в консалтинге — в PwC и Deloitte, а в 2019 году пришёл в Альфа-Банк на позицию бизнес-аналитика в департаменте стратегии.
Контекст
«Нетмонет» — цифровой сервис для бизнеса, входит в число крупнейших сервисов электронных чаевых в России. К платформе подключено более 25 тыс. клиентов — это рестораны, кафе, бары и другие заведения сегмента HoReCa, а также салоны красоты, студии флористики, АЗС и другие офлайн-бизнесы.
Первым продуктом компании стали электронные чаевые — сервис позволяет переводить благодарность сотрудникам в цифровом формате.
В 2023 году «Нетмонет» расширил продуктовую линейку: появилась возможность оплаты счета по QR-коду, электронное меню и предоплаты. Сама компания позиционирует себя не только как финтех-решение, но и как инструмент взаимодействия между клиентами и специалистами.
